Rajdowy Mistrz Polski Jakub Matulka chce w przyszłym sezonie startować poza Polską i nie planuje priorytetowo traktować walki o obronę tytułu. W rozmowie z RMF FM podsumował swoje tegoroczne starty i zastanawiał się, kto może wywalczyć tytuł mistrza świata WRC. Wspominał także Artura Sękowskiego, który zginął w wypadku podczas Rajdu Nyskiego.

Jakub Matulka i jego pilot Damian Syty zdominowali w tym sezonie walkę o mistrzostwo Polski. Wygrali trzy rundy cyklu RSMP a trzykrotnie zajmowali drugą lokatę. Jakie cechy rozwinął Matulka w ostatnich miesiącach i co wpłynęło na tak dobry wynik?

To był bardzo dobry sezon. Nie spodziewaliśmy się aż tak dobrych wyników. Zaczęliśmy od mocno dominującej jazdy w Rajdzie Świdnickim. Równie dobrze było w Rajdzie Nadwiślańskim. Później było trudniej. Musieliśmy myśleć bardziej taktycznie. Trzeba było myśleć o punktach do klasyfikacji generalnej. Mój pierwszy start w sezonie to była Hiszpania. Tam wyciągnąłem bardzo dużo wniosków. Rozwinęliśmy także nasz opis rajdowy. Czuje się z nim bardzo komfortowo, dobrze go rozumiem. Pozwala mi jechać szybko także na odcinkach, na których wcześniej nie rywalizowałem - analizuje Matulka i dodaje, że na wynik wpływa też wiele innych czynników: forma fizyczna, dobra współpraca w całym zespole. Kierowca przyznaje też, że pod koniec sezonu był już po prostu zmęczony. Efekt? Choćby prosty błąd podczas Rajdu Chorwacji:

W mistrzostwach Europy chcieliśmy podpiąć się pod tempo tych najlepszych załóg i w pewnych momentach pojawiały się błędy. W Chorwacji błąd wynikał z dekoncentracji. Przez ułamek sekundy pomyślałem o partii, która czeka na mnie za momencik a miejsca pomiędzy dwoma zakrętami było bardzo mało. Wybrałem zły moment, rozkojarzyłem się - mówi Matulka.

Rajdowiec przyznaje, że w kolejnym roku nie będzie priorytetowo traktował walki o obronę tytułu mistrza Polski. Żeby się rozwijać potrzebuję startów za granicą z mocniejszą niż u nas konkurencją. Celem będą więc starty w Mistrzostwach Europy. To wymaga negocjacji z partnerami i sponsorami:

Dużo łatwiej jest polskiej firmie powiedzieć, że chcemy zdobywać bardzo dobre wyniki w naszym kraju. Będziemy załogą z topu. Widoczność w mediach będzie duża. Takim wsparciem łatwo kogoś zainteresować. Teraz interesuje nas rozwój w Mistrzostwach Europy, a to proces wymagający czasu. W tym roku zebraliśmy już trochę doświadczenia. Dla mnie to projekt trzyletni. Pierwszy rok na zapoznanie. Drugi to szansa na dobre wyniki w poszczególnych rajdach. Trzeci sezon? Jeśli jesteś dobry to walczysz o czołowe pozycje, albo jednak tak dobry nie jesteś - opisuje swoje plany sportowiec.

Komu kibicuje Matulka?

Mistrz Polski zdradził także komu kibicuje w końcówce sezonu Mistrzostw Świata WRC. Przed nami bowiem trzy ostatnie rundy sezonu a już za chwilę rusza Rajd Europy Centralnej:

Bardzo dobry sezon ma Elfyn Evans. Dobrze go rozpoczął. Długo był liderem cyklu. Teraz ją stracił na rzecz Sebastiana Ogiera. Wierzę, że na rajdzie asfaltowym pokaże jednak bardzo dobre tempo. A Ogier to Ogier... Ja osobiście jestem jednak za Evansem. Jeszcze nie miał tytułu mistrzowskiego, a uważam, że na niego zasługuje. Ogier ma ich osiem. Czy dziewiąty coś zmieni? Na pewno chciałby się zrównać z Sebastianem Loebem. A może odpali Kalle Rovenpera? Wygra trzy rundy do końca sezonu i zostanie mistrzem? W Ameryce Południowej w Chile i Paragwaju. Rovanpera był bardzo konkurencyjny. Gdyby nie drobne błędy i kapcie wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Natomiast dużo już w tym tego gdybania - ocenia Matulka.

Tragedia na Rajdzie Nyskim

Rajdowiec odniósł się także do niedawnych wydarzeń na Rajdzie Nyskim. W nieszczęśliwym wypadku zginął tam Artur Sękowski:

Z Arturem przecinaliśmy się na rundach mistrzostw Polski czy na Tarmacu gdzie go poznałem. Świetnie jeździł swoim BMW. Zawsze na sto procent, zawsze robił show dla kibiców. Zawsze trzeba było się z nim liczyć nawet jadąc nowszą konstrukcją i na papierze szybszą. Po prostu bardzo mi przykro, bo straciliśmy świetnego kierowcą, po prostu świetnego gościa, który był ważną częścią i barwną postacią rajdów w Polsce.