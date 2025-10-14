​Robert Lewandowski doznał urazu mięśnia lewego uda podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą. Według Remigiusza Rzepki, trenera przygotowania motorycznego, przerwa Lewandowskiego może potrwać od 4 do 6 tygodni, ale sprawa gojenia jest czynnikiem indywidualnym i jest szansa, że nasz napastnik szybciej wróci do pełnych obciążeń i będzie mógł zagrać z Holandią.

Robert Lewandowski / Shutterstock

Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia lewego uda podczas meczu reprezentacji Polski z Litwą.

Według Remigiusza Rzepki przerwa może potrwać od 4 do 6 tygodni.

Rzepka stwierdził, że jest szansa wróci do pełnych obciążeń i będzie mógł zagrać z Holandią.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Robert Lewandowski doznał kontuzji w końcówce meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą, wygranego przez Polaków 2:0. Napastnik Barcelony po jednym ze stałych fragmentów gry złapał się za mięsień dwugłowy lewego uda. Po spotkaniu zapewniał, że wszystko jest w porządku, jednak badania wykazały naderwanie mięśnia.

Hiszpańskie media podają sprzeczne informacje dotyczące długości przerwy Lewandowskiego. Szacuje się, że może ona potrwać od trzech do sześciu tygodni. Oznacza to, że polski napastnik opuści najbliższe mecze Barcelony, w tym ligowe starcie z Gironą, prestiżowe El Clasico z Realem Madryt oraz spotkanie Ligi Mistrzów z Olympiakosem.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski kontuzjowany. "Z wiekiem trudniej wyleczyć uraz"

Źle wykonany stały fragment gry

Na temat kontuzji Roberta Lewandowskiego wypowiedział się w radiu RMF24 Remigiusz Rzepka, trener przygotowania motorycznego współpracujący do niedawna z reprezentacją Polski.

Nie był to uraz kontaktowy. Najczęściej przy tego rodzaju urazach zazwyczaj wiąże się to z jakimś incydentem, który powstaje podczas sprintów czy gwałtownego startu. Można przypuszczać, że to w wyniku ustawienia nogi podczas strzału - powiedział Rzepka o przyczynach urazu, dodając, że być może Lewandowski poślizgnął się podczas wykonywania stałego fragmentu gry. Poślizgnięcie czy ustawieni stopy w taki czy inny sposób mogło przyczynić się do takiego mikrourazu - zaznaczył.

Absencja w reprezentacji?

Jak poważna jest kontuzja? Według Rzepki przy takich kontuzjach dmucha się na zimne i daje czas na regenerację. Komunikat klubu też wskazuje, że nie jest to rozległy uraz.

Ile Robert Lewandowski może pauzować? Według trenera przygotowania motorycznego to przeważnie 4-6 tygodni, ale bywa, że zawodnicy dochodzą szybciej do zdrowia, w zależności od tego, jak goi się dana struktura i jak duże było uszkodzenie.

Sprawa gojenia jest czynnikiem indywidualnym. Wiemy, że Robert ma szczególne szczęście, jeśli chodzi o dbałość o własne ciało. Tych kontuzji w jego karierze nie było dużo. Robert się doskonale prowadzi i jest szansa, że wróci do pełnych obciążeń i będzie mógł zagrać z Holandią - powiedział Rzepka.

Robert doznał podobnej kontuzji w trakcie mistrzostw Europy i wydawało się, że nie wróci na kolejne mecze, a udało się wejść na boisko i pomóc drużynie - przypomniał dr Rzepka.