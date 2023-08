W efekcie spotkanie zakończyło się przegraną Hurkacza 2:6, 4:6, 5:7. To oznacza, że Polak odpadł z turnieju. Hurkacz nigdy jeszcze nie dotarł do trzeciej rundy US Open - w drugiej odpadł już po raz piąty w karierze.

Ze 123. obecnie w światowym rankingu Brytyjczykiem Polak grał wcześniej dwa razy i odniósł dwa zwycięstwa.

Trudny mecz

W czwartkowym pojedynku z Draperem od początku było jednak widać, że to nie jest dzień wrocławskiego tenisisty. Hurkacz wyglądał na zmęczonego i zniechęconego. Wyglądało, jakby walczył ze swoim organizmem. Popełniał sporo niewymuszonych błędów, posyłał piłki daleko w aut lub w siatkę. Nie pokazywał atutów, z których jest znany.

W pewnym momencie Polak przegrywał już 2:6 i 1:5. Wtedy jednak "zaciął się" Draper, jakby zbytnio uspokojony słabą grą wyżej notowanego przeciwnika. To pozwoliło Hurkaczowi złapać wiatr w żagle, przynajmniej na kilka gemów - doprowadził do stanu 4:5 w drugiej partii, ale w kolejnym gemie Brytyjczyk nie zmarnował szansy przy swoim podaniu.

Można było mieć jednak nadzieję, że Hurkacz powoli wraca do swojej w miarę normalnej dyspozycji. Kłopoty zdrowotne wciąż dawały jednak znać o osobie.

Przy stanie 2:1 dla niego w trzecim secie Polak poprosił o przerwę medyczną. Sprawiał wrażenie wyczerpanego. Zwiesił głowę i z pewnym trudem odpowiadał na pytania lekarza oraz fizjoterapeuty.

Ostatecznie jednak żadne zabiegi ani np. mierzenie ciśnienia nie były potrzebne i Hurkacz wrócił na kort.

Trzeci set był najbardziej wyrównany. Do stanu 5:5 obaj zawodnicy wygrywali gemy przy swoich podaniach. Wówczas Draper przełamał przeciwnika, a następnie nie dał szans Hurkaczowi przy swoim serwisie, wygrywając ostatniego gema do zera.