Hubert Hurkacz trenuje we Wrocławiu i za kilka dni wyleci znów do Stanów Zjednoczonych, by na Florydzie przygotowywać się do turnieju ATP, który w tym sezonie z powodu pandemii nie odbędzie się w Cincinnati a w Nowym Jorku. Ma to być generalny sprawdzian prze US Open. O treningach we Wrocławiu, ale też o nad spodziewanie długim pobycie na Florydzie z najwyżej obecnie notowanym polskim tenisistą Hubertem Hurkaczem rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

