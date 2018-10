Kamil Grosicki, który po kilkumiesięcznej przerwie powrócił do piłkarskiej kadry Polski, nie obawia się o swoje przygotowanie fizyczne przed meczami Ligi Narodów z Portugalią i Włochami (11 i 14 października). Każdy kolejny mecz buduje moją formę - powiedział. „Nie chcę być jednym z wielu, chcę być ważnym zawodnikiem. Ale wszystko trzeba sobie znów wywalczyć i po to tu przyjechałem” – podkreślił.

Kamil Grosicki / Andrzej Grygiel / PAP

Grosicki nie dostał powołania na wrześniowe mecze biało-czerwonych, ponieważ nie była jasna jego sytuacja w klubie Hull City. Do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy w nim pozostanie, czy odejdzie do innej drużyny.



Wiele razy rozmawialiśmy z trenerem o mojej sytuacji i taka była jego decyzja, że nie byłbym wtedy tak przydatny, jak - mam nadzieję - teraz będę, na tym zgrupowaniu. Wróciłem do klubu, zacząłem bardzo mocno trenować. Wiedziałem, że dostanę swoją szansę, a jak już zacznę grać w klubie, to wierzyłem, że to powołanie dostanę - relacjonował 30-letni skrzydłowy na konferencji prasowej w Katowicach.



Do połowy września Grosicki prawie nie grał w barwach Hull City na zapleczu angielskiej ekstraklasy, a później kilka razy wszedł na boisko na końcowy kwadrans lub dwa. Na początku października był już w pierwszym składzie na mecz z Leeds United.



W sierpniu miałem zajęcia fizyczne, praktycznie indywidualnie z trenerem asystentem, przez ostatnie dwa miesiące bardzo ciężko pracowałem. Ale ja do formy optymalnej dochodzę zawsze grą w meczach. W tym miesiącu w klubie już zacząłem powoli grać... Tutaj chcę zbudować pewność siebie, żeby wrócić do Hull i być już zawodnikiem pierwszego składu. Czasami gdy zakłada się koszulkę z orzełkiem, słyszy doping kibiców, śpiewa hymn, forma skacze od razu o kilkanaście procent. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie, o ile dostanę swoją szansę - mówił.

Grosicki: Nie chcę być jednym z wielu TVN24/x-news

Grosicki nie krył też, że gra w polskiej reprezentacji jest dla niego zaszczytem i wyróżnieniem.



Cieszę się bardzo, że tu jestem. Dla mnie reprezentacja jest zawsze czymś szczególnym. Czasami w klubie miałem problemy, ale jak przyjeżdżałem na reprezentację, dawałem z siebie więcej niż sto procent i wychodziło mi to bardzo dobrze - powiedział. Teraz reprezentacja się trochę zmieniła, jest dużo nowych zawodników, nowy trener, różne nowe zasady. Nie chcę być jednym z wielu, chcę być ważnym zawodnikiem. Ale wszystko trzeba sobie znów wywalczyć i po to tu przyjechałem - zapowiedział.

"Słyszysz: Portugalia, myślisz: Cristiano Ronaldo"



W czwartkowy wieczór biało-czerwoni zmierzą się z Portugalią, a trzy dni później z Włochami. Oba spotkania odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam Grosicki wystąpił w marcu br., kiedy Polska wygrała towarzyski mecz z Koreą Południową 3:2, a skrzydłowy Hull City zdobył bramkę i miał asystę.



Wracamy na stadion, z którego mam bardzo dobre wspomnienia. Fantastyczna atmosfera... Tylko raz grałem na Śląskim, ale zrobił na mnie naprawdę wielkie wrażenie - przyznał Grosicki.



W składzie Portugalii, mistrzów Europy z 2016 roku, nie ma Cristiano Ronaldo, który nie dostał powołania po raz drugi z rzędu. Przed miesiącem tłumaczono to potrzebą zaaklimatyzowania się w nowym klubie - Juventusie Turyn.



Słyszysz: Portugalia, myślisz: Cristiano Ronaldo. Może to dobrze dla nas, że go nie będzie, choć ja akurat chciałbym, żeby zagrał. Gra przeciwko najlepszym na świecie jest marzeniem każdego piłkarza - podkreślił Grosicki.