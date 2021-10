Kadra Paulo Sousy wyleci dziś z Tirany do Warszawy, choć większość zawodników wróci bezpośrednio do swoich klubów. We wtorek polscy piłkarze wygrali mecz z Albanią w eliminacjach mistrzostw świata. Ale dziś wszyscy mówią nie o golu zdobytym przez Karola Świderskiego, ale zachowaniu albańskich kibiców.

REKLAMA