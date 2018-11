Lewis Hamilton (Mercedes GP) wygrał na torze w Abu Zabi ostatni w tym roku wyścig o Grand Prix Formuły 1. Brytyjczyk już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrzowski. Było to jego 73. zwycięstwo w karierze, a 11. w tym sezonie.

Hamilton jeszcze długo będzie świętował ten sukces / ALI HAIDER / PAP/EPA

Drugie miejsce zajął w niedzielę Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari), wicemistrz świata, a trzeci był Holender Max Verstappen (Red Bull).

Rywalizacja rozpoczęła się od poważnie wyglądającego wypadku Niemca Nico Huelkenberga (Renault) na pierwszym okrążeniu. W tylne koło jego bolidu uderzył Francuz Romain Grosjean (Haas-Ferrari), po czym auto Niemca koziołkując wypadło poza tor i zatrzymało się kołami do góry. Pojawił się ogień, ale służby porządkowe natychmiast go ugasiły i po kilku chwilach uwolniły z kokpitu kierowcę, który nie odniósł żadnych obrażeń. Grosjean nie został ukarany za ten incydent.



Hamilton w sobotę wywalczył pole position i nie oddał pierwszej pozycji aż do mety niedzielnego wyścigu. Walka toczyła się jedynie za jego plecami.



Lewis jest mistrzem i zasługuje na ten tytuł. To był trudny rok. Robiłem, co mogłem, do ostatniego okrążenia. W przyszłym sezonie postaramy się nawiązać bardziej wyrównaną walkę - zapowiedział Vettel.



W swoim być może ostatnim występie w F1 jedenaste miejsce zajął Hiszpan Fernando Alonso (McLaren-Renault). Dwukrotny mistrz świata zamierza startować w innej serii w 2019 roku, ale jak podkreślił, "nie zamyka sobie drzwi" do powrotu do królowej sportów motorowych. Wziął udział w 311 wyścigach o Grand Prix F1, zadebiutował w 2001 roku.



Będzie mi go brakować. Cały ten sport będzie za nim tęsknił - powiedział o Hiszpanie Hamilton, który został mistrzem świata po raz piąty w karierze.



Od przyszłego sezonu w cyklu rywalizować będzie Robert Kubica. Polak podpisał kontrakt z Williamsem, a w tym roku jest w tym teamie kierowcą testowym i rozwojowym. W przyszłym tygodniu weźmie udział w oficjalnych testach w Abu Zabi. Drugim zawodnikiem w tym zespole będzie Brytyjczyk George Russell, a miejsca w bolidach stracili Rosjanin Siergiej Sirotkin oraz Kanadyjczyk Lance Stroll który przenosi się do Force India. W niedzielę zajęli, odpowiednio, 15. i 13. pozycję. Pięć z 20 zawodników nie ukończyło rywalizacji.



Koniec sezonu 2018 niesie ze sobą zmiany nie tylko dla Alonso i Kubicy. W stawce 10 zespołów tylko w dwóch nie zmieni się skład: w Mercedesie GP pozostaną Hamilton i Bottas, natomiast w Haas - Grosjean i Duńczyk Kevin Magnussen.



Mistrz świata z 2007 roku Fin Kimi Raikkonen, który w niedzielę nie ukończył wyścigu z powodu awarii bolidu, postanowił odejść z Ferrari i przenieść się do Saubera (w tym zespole jeździć będzie też Włoch Antonio Giovinazzi). W odwrotnym kierunku przeniesie się reprezentant Monako Charles Leclerc, który będzie rywalizował u boku Vettela.



Z kolei Australijczyk Daniel Ricciardo, który w niedzielę wystąpił po raz 150. w barwach Red Bulla, od marca będzie zbierał punkty dla Renault wraz z Huelkenbergiem. W Red Bullu pozostanie Verstappen, któremu partnerować będzie Francuz Pierre Gasly, dotychczas w Toro Rosso.

Do podwójnej zmiany dojdzie w McLarenie. Oprócz Alonso z rolą kierowcy wyścigowego tego teamu pożegna się Belg Stoffel Vandoorne, a zastąpią ich Hiszpan Carlos Sainz jr (dotychczas Renault) oraz Brytyjczyk Lando Norris.



Klasyfikacja końcowa kierowców (po 21 wyścigach):



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 408 pkt - mistrzostwo

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 320

3. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 251

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 249

5. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 247

6. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 170

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 69

8. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 62

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 56

10. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Renault) 53

11. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren-Renault) 50

12. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 49

13. Charles Leclerc (Monako/Sauber-Ferrari) 39

14. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 37

15. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso-Honda) 29

16. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Renault) 12

17. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari) 9

18. Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes) 6

19. Brendon Hartley (Nowa Zelandia/Toro Rosso-Honda) 4

20. Siergiej Sirotkin (Rosja/Williams-Mercedes)1





Klasyfikacja końcowa konstruktorów:



1. Mercedes GP 655 pkt - mistrzostwo

2. Ferrari 571

3. Red Bull 419

4. Renault 122

5. Haas-Ferrari 93

6. McLaren-Renault 62

7. Force India-Mercedes 52

8. Sauber-Ferrari 48

9. Toro Rosso-Honda 33

10. Williams-Mercedes 7





(nm)