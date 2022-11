Eryk Goczał będzie najmłodszym zawodnikiem w historii Rajdu Dakar. Pilotem 18-latka będzie Hiszpan Oriol Mena.

Rajd Dakar - liczący 14 etapów - potrwa od 31 grudnia do 15 stycznia. Zawodnicy pokonają wymagającą trasę znad Morza Czerwonego aż po Zatokę Perską.

Energylandia Rally Team reprezentować będą na Rajdzie Dakar 3 załogi - Marek Goczał i Maciej Marton, Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk oraz Eryk Goczał i Oriol Mena.

Będę najmłodszym uczestnikiem w historii tej niesamowitej imprezy. Jednego z najtrudniejszych rajdów świata, przeznaczonego wyłącznie dla tych najlepszych i najbardziej wytrwałych. Postaram się na bieżąco informować was o wszystkim, co się dzieje. Zachęcam was do tego, abyście przebyli tę niezwykłą podróż razem ze mną! - zapewnił Eryk Goczał.

Załogi Energylandia Rally Team mają przed sobą finałowy test przed Dakarem - Dubai International Baja. W Dubaju na zawodników czekają dwa etapy - pierwszy w piątek, 2 grudnia oraz drugi w sobotę, 3 grudnia. Łącznie zawodnicy będą ścigać się na dystansie 626 kilometrów - 390 kilometrów stanowią pustynne odcinki specjalne. Obsługą maszyn zajmie się stajnia South Racing Can-Am. Energylandia Rally Team pojawi się w Dubaju w komplecie, a to oznacza, że w Can-Amach powalczą Eryk Goczał i Oriol Mena, ale też Marek Goczał z Maciejem Martonem oraz Michał Goczał z Francoisem Cazaletem.