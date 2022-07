​Holender Dylan Groenewegen (Team BikeExchande - Jayco) wygrał po finiszu z peletonu trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Velje do Soenderborga o długości 182 km. Liderem imprezy pozostał drugi na mecie Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Dylan Groenewegen / Mads Claus Rasmussen / PAP/EPA

Trzecie miejsce w trakcie niezwykle zaciętego pojedynku sprinterskiego wywalczył Belg Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), a czwarty był Słowak Peter Sagan (TotalEnergies) - wszyscy mijali finiszową kreskę niemal w jednej linii. Piątą lokatę zajął zwycięzca drugiego etapu Holender Fabio Jakobsen (Quick-Step - Alpha Vinyl).

29-letni Groenewegen odniósł piąty etapowy sukces w Tour de France, w którym ostatnio startował w 2019 roku. Od debiutu w zawodowym peletonie w 2016 odnotował 62 zwycięstwa.

Holender był zawieszony przez UCI w 2020 roku na dziewięć miesięcy za spowodowanie poważnego w skutkach upadku Fabio Jakobsena podczas finiszu etapu Tour de Pologne w Katowicach.

"To była dla mnie długa droga powrotu. Chciałbym podziękować mojemu zespołowi, rodzinie i przyjaciołom za to, że pomogli mi wrócić na trasę Tour de France. To piękne" - powiedział zwycięzca na mecie.

Z czwórki Polaków tylko Maciej Bodnar (TotalEnergies), sklasyfikowany na 74. miejscu, ukończył etap w peletonie w tym samym czasie co Holender. W klasyfikacji generalnej wszyscy zajmują lokaty w drugiej setce.

W niedzielę kolarze zakończyli duńską część wyścigu. Po zaplanowanym na poniedziałek dniu przerwy od wtorku rywalizacja będzie się już odbywać we Francji. Czwarty etap poprowadzi z Dunkierki do Calais (171,5 km).

Wyniki 3. etapu, Velje do Soenderborg (182 km):

1. Dylan Groenewegen (Holandia/BikeExchange-Jayco) 4:11.33

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma)

3. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Deceuninck)

4. Peter Sagan (Słowacja/TotalEnergies)

5. Fabio Jakobsen (Holandia/Quick-Step - Alpha Vinyl)

6. Christophe Laporte (Francja/Jumbo-Visma)

7. Alberto Dainese (Włochy/Team DSM)

8. Hugo Hofstetter (Francja/Team Arkea - Samsic)

9. Caleb Ewan (Australia/Lotto-Soudal)

10. Danny van Poppel (Holandia/Bora-hansgrohe)

...

74. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) wszyscy ten sam czas

143. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) strata 39 s

150. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1.44

161. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 3.27

Klasyfikacja generalna:

1. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 9:01.17

2. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) strata 7 s

3. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 14

4. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 18

5. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) 20

6. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 22

7. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 23

8. Adam Yates (W. Brytania/Ineos-Grenadiers) 30

9. Stefan Küng (Szwajcaria/Groupama-FDJ ten sam czas

10. Tom Pidcock (W. Brytania/Ineos-Grenadiers 31

...

111. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 2.00

140. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 2.34

145. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 3.05

162. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 5.17