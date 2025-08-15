Magda Linette odpadła w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Rozstawiona z numerem 31. tenisistka przegrała z Rosjanką Weroniką Kudermietową 4:6, 3:6. W piątek na kort wyjdzie Iga Świątek. W ćwierćfinale zmierzy się z Rosjanką Anną Kalinską.

Magda Linette / TOLGA AKMEN / PAP/EPA

Pojedynek Linette z Kuderemietową, który odbył się w nocy polskiego czasu, trwał godzinę i 36 minut.

Wcześniej Linette z Kudermietową zmierzyła się tylko raz - w lutym pokonała ją w trzech setach w 1. rundzie zawodów w Dausze.

Polka, rozstawiona z numerem 31. w turnieju, ale w obecnym rankingu WTA 40., sprawiła w poprzedniej rundzie w Cincinnati dużą niespodziankę, eliminując "czwórkę" Amerykankę Jessicę Pegulę. Z powodu deszczu pojedynek był rozgrywany z przerwami przez dwa dni, a doświadczona zawodniczka z Poznania zwyciężyła 7:6 (7-5), 3:6, 6:3.

Kolejna przeszkoda okazała się jednak nie do przejścia.

W pierwszym secie decydujący był gem przy stanie 2:2 i serwisie Linette. 33-letnia tenisistka została wówczas przełamana i tej straty już nie odrobiła. Młodsza o pięć lat rywalka nie straciła w całej partii żadnego gema przy swoim podaniu, ostatecznie zwyciężając 6:4.

Druga odsłona zaczęła się świetnie dla Linette, od prowadzenia 2:0. Rosjanka doprowadziła jednak do stanu 2:2, a przy 3:3 dość szybko przełamała serwis Polki i wygrała już wszystkie gemy do końca pojedynku.