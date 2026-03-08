O czym świadczy wyznaczenie Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera z ramienia PiS? Jak sytuacja na Bliskim Wschodzie wpłynie na ceny paliw i prądu? Jakie ma narzędzia państwo, by chronić kierowców i gospodarkę? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosza Motykę, ministra energii, polityka PSL. Zapraszamy!

Miłosz Motyka, minister energii, PSL / Marcin Suchmiel / RMF24

Przemysław Czarnek podczas wystąpienia po ogłoszeniu go kandydatem PiS na premiera kilkukrotnie uderzył w PSL i Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym świadczy wyznaczenie Czarnka jako kandydata na premiera z ramienia PiS?

Na stacjach rośnie cena diesla, która może wkrótce przekroczyć 7 zł 30 gr za litr, a sytuacja na Bliskim Wschodzie dodatkowo napędza wzrost cen ropy i paliw. Czy to krótkotrwały szok, czy początek dłuższego okresu drożyzny? Jakie ma narzędzia państwo, by chronić kierowców i gospodarkę?

Nie zabraknie pytań o rozwój energetyki jądrowej - małe reaktory SMR mają ruszyć szybciej niż duża elektrownia nad Bałtykiem. Czy Polska jest gotowa na ten krok technologicznie i finansowo?

