Amerykańskie Dowództwa Centralne CENTCOM poinformowało o śmierci kolejnych dwóch żołnierzy podczas trwającej operacji przeciwko Iranowi. Jeden z nich zmarł w wyniku odniesionych ran po irańskim ataku na Arabię Saudyjską, drugi – „z przyczyn medycznych” w Kuwejcie. To już ósma ofiara wśród amerykańskich wojskowych od początku operacji Epicka Furia.
Jak poinformowało CENTCOM w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X, pierwsza z ofiar to żołnierz, który walczył na froncie w Arabii Saudyjskiej.
"Pierwsza z ofiar zmarła w sobotę na skutek ‘poważnych ran’ odniesionych w wyniku irańskiego ataku na amerykańskich żołnierzy w Arabii Saudyjskiej 1 marca" - przekazało dowództwo.
Drugi z żołnierzy, członek Gwardii Narodowej, zmarł 6 marca w Kuwejcie. Jak podano, przyczyną śmierci był "wypadek medyczny". "Dokładna przyczyna zgonu jest obecnie ustalana" - poinformowało CENTCOM.
Tożsamość obu zmarłych pozostaje na razie nieznana opinii publicznej - zgodnie z wojskowymi procedurami nazwiska zostaną podane do wiadomości po 24 godzinach od powiadomienia rodziny.
Bilans ofiar wśród amerykańskich żołnierzy podczas operacji Epicka Furia stale rośnie. Jak dotąd poległo ośmiu wojskowych. Ciała sześciu z nich - którzy zginęli w wyniku uderzenia irańskiego drona na prowizoryczną bazę w Kuwejcie - zostały przywiezione w sobotę do Stanów Zjednoczonych podczas ceremonii z udziałem prezydenta USA.