Amerykańskie Dowództwa Centralne CENTCOM poinformowało o śmierci kolejnych dwóch żołnierzy podczas trwającej operacji przeciwko Iranowi. Jeden z nich zmarł w wyniku odniesionych ran po irańskim ataku na Arabię Saudyjską, drugi – „z przyczyn medycznych” w Kuwejcie. To już ósma ofiara wśród amerykańskich wojskowych od początku operacji Epicka Furia.

Transfer ciał amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli na Bliskim Wschodzie / EPA/WILL OLIVER / PAP/EPA

Jak poinformowało CENTCOM w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X, pierwsza z ofiar to żołnierz, który walczył na froncie w Arabii Saudyjskiej.

"Pierwsza z ofiar zmarła w sobotę na skutek ‘poważnych ran’ odniesionych w wyniku irańskiego ataku na amerykańskich żołnierzy w Arabii Saudyjskiej 1 marca" - przekazało dowództwo.

Drugi z żołnierzy, członek Gwardii Narodowej, zmarł 6 marca w Kuwejcie. Jak podano, przyczyną śmierci był "wypadek medyczny". "Dokładna przyczyna zgonu jest obecnie ustalana" - poinformowało CENTCOM.

Tożsamość obu zmarłych pozostaje na razie nieznana opinii publicznej - zgodnie z wojskowymi procedurami nazwiska zostaną podane do wiadomości po 24 godzinach od powiadomienia rodziny.