Burmistrz Medellín Federico Gutierrez, cytowany przez Reutera zapowiedział, że ci, którzy brali udział w zamieszkach na stadionie, zostaną ukarani. Z kolei dowódca lokalnej policji, William Castano, poinformował, że "funkcjonariusze skonfiskowali broń, race i fajerwerki kibicom podczas kontroli na stadionie".

Jak mówił, "konieczne było stopniowe użycie siły, aby zapobiec zajęciu boiska przez kibiców, kontrolować przypadki zakłócania porządku publicznego i zagwarantować bezpieczeństwo obywateli uczestniczących w wydarzeniu".