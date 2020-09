Cristiano Ronaldo pierwszym Europejczykiem, który dla reprezentacji swojego kraju strzelił 100 bramek. Portugalczyk jubileuszowego gola wbił Szwedom, uderzając bezpośrednio z rzutu wolnego. Na liście wszechczasów przed CR7 jest tylko Irańczyk Ali Daei, który w kadrze strzelił 109 goli. Pytanie brzmi nie „czy”, ale „kiedy” Portugalczyk go przegoni.

Cristiano Ronaldo / MARIO CRUZ / PAP/EPA

Nie od dziś wiadomo, że Cristiano Ronaldo jest łasy na wszelkie rekordy. To zresztą one przez lata napędzały rywalizację pomiędzy nim a Leo Messim. W reprezentacyjnym futbolu to Portugalczyk może pochwalić się nie tylko mistrzostwem kontynentu, ale też zdecydowanie większą liczbą bramek dla drużyny narodowej. Ma ich już 101, a Messi "skromne" 70.

Wczoraj Ronaldo najpierw dobił do setki uderzając pięknie z rzutu wolnego, a w drugiej połowie strzelił technicznie z 16 metrów i także nie dał szans szwedzkiemu bramkarzowi.

Tylko 17 goli w meczach towarzyskich

Licznik Portugalczyka bije od 12 czerwca 2004 roku. Wtedy w meczu z Grecją na Mistrzostwach Europy strzelił dla reprezentacji swojego pierwszego gola. Do dziś uzbierał 165 występów i właśnie 101 bramek. Co ciekawe, zdecydowana większość tych bramek została zdobyta w meczach o stawkę. Tylko 17 reprezentacyjnych trafień napastnik Juventusu zanotował w meczach towarzyskich. Eliminacje Mistrzostw Świata i Europy to 61 bramek. Turnieje finałowe 16 (ME-9, MŚ-7). Do tego dwa gole w Pucharze Konfederacji i 5 w Lidze Narodów. W eliminacjach do wielkich turniejów Ronaldo bywa bezlitosny. W walce o awans na Euro2020 w dwóch meczach strzelił na przykład 7 bramek Litwinom. W przeszłości co najmniej trzy bramki strzelał przeciwko Szwecji, Irlandii Północnej, Armenii, Andorze, Wyspom Owczym, Szwajcarii czy Hiszpanii.

Radość Cristiano Ronaldo po golu zdobytym w meczu ze Szwecją / Janerik Henriksson/TT / PAP/EPA

Rekordzista świata w liczbie zdobytych bramek dla reprezentacji i jednocześnie człowiek, który tym sukcesem zasłużył na wpis do Księgi Rekordów Guinnessa - Irańczyk Ali Daei zdobył w karierze 109 bramek dla kadry. Ronaldo może śmiało przegonić go jeszcze przed Euro 2020. Do końca roku Portugalczycy zagrają sześć meczów: cztery w Lidze Narodów (2 razy z Francją i po razie z Chorwacją i Szwecją) oraz dwa spotkania towarzyskie z Hiszpanią i Andorą. W marcu ruszą eliminacje Mistrzostw Świata. Następnie będą sparingi przed Euro 2020 i w czerwcu sam turniej. Trudno spodziewać się, by zdrowy Ronaldo czekał z rekordem na mistrzostwa Europy. Na takim turnieju będzie chciał go raczej śrubować. Poza tym przekroczenie bariery 100 trafień z pewnością nakręci Portugalczyka na jak najszybsze ustanowienie rekordu.

Tak Cristiano Ronaldo cieszył się ze swojego setnego gola zdobytego dla Portugalii / MARIO CRUZ / PAP/EPA

Ali Daei ma więc prawo do lekkiego zdenerwowania, bo detronizacja jest coraz bliżej. A jak wygląda obecnie czołówka najlepszych reprezentacyjnych strzelców? Podium uzupełnia nieżyjący już Malezyjczyk Mokhtar Dakari. W latach 70. i 80. strzelił dla reprezentacji 86 razy. Czwarty - Węgier Ferenc Puskas, którego fanom futbolu przedstawiać nie trzeba - miał 84 bramki na koncie. Pele jest siódmy (77 goli). Z grających ciągle piłkarzy mamy Sunila Chhetriego. Hindus z 72 golami zamyka dziesiątkę zestawienia. Leo Messi jest 15. i ma 70 bramek na koncie. Robert Lewandowski - nasz reprezentacyjny rekordzista strzelił w biało-czerwonych barwach 61 goli co daje mu obecnie 23. lokatę, ale Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba czy Hossam Hassan są na wyciągnięcie ręki.