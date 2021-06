​Brazylijczycy odnieśli drugie zwycięstwo w fazie grupowej Copa America. Obrońcy tytułu pokonali w Rio de Janeiro Peru 4:0. W drugim meczu grupy B Kolumbia zremisowała w Goianii z Wenezuelą 0:0.

Drużyna Brazylii na Copa America / Antonio Lacerda / PAP/EPA

W ekipie Brazylii do bramki trafiali Alex Sandro (11.), Neymar (67), Everton Ribeiro (88.) i w doliczonym czasie gry Richarlison. Peruwiańczycy w całym meczu niewiele mieli okazji strzeleckich. Gospodarze wyraźnie dominowali.

Wcześniej Kolumbia zremisowała z Wenezuelą 0:0. Z bardzo dobrej strony pokazał się wenezuelski bramkarz Wuilker Farinez.



Mieliśmy tyle sytuacji, a ani razu piłka nie trafiła do siatki. To bardzo przykre. Zasłużyliśmy na coś więcej w tym spotkaniu - skomentował trener.



Uczestników Copa America podzielono na dwie grupy po pięć zespołów, a do fazy pucharowej awansują aż po cztery z każdej. Finał ma się odbyć 10 lipca na Maracanie w Rio de Janeiro.



Brazylia została organizatorem mistrzostw Ameryki Południowej dopiero 31 maja, zastępując Argentynę i Kolumbię, które zmagają się z pandemią Covid-19, a ten drugi kraj dodatkowo z kryzysem społeczno-politycznym. Z powodu organizacyjnych problemów z rywalizacji wycofały się zaproszone ekipy Kataru i Australii.



Wyniki czwartkowych meczów:

Grupa B



Brazylia - Peru 4:0 (1:0)

Bramki: Alex Sandro 12, Neymar 68, Everton Ribeiro 89, Richarlison 90+3.



Kolumbia - Wenezuela 0:0

czerwona kartka: Diaz (Kolumbia, 94)