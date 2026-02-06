Główna ceremonia otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech na stadionie San Siro w Mediolanie rozpocznie się dzisiaj o godzinie 20. Jej zwieńczeniem będzie zapalenie - tym razem dwóch - olimpijskich zniczy. Wcześniej zmagania rozpoczną polscy sportowcy. Wystąpią w łyżwiarstwie figurowym.

Igrzyska 2026 - otwarcie

Główna część otwarcia 58. w historii ceremonii odbędzie się na znanym głównie z piłkarskich meczów mediolańskim stadionie San Siro, ale mniejsze uroczystości będą zorganizowane też w Cortinie d'Ampezzo, Livigno i Predazzo.

Spektakl ma celebrować włoską historię, kulturę i tożsamość w nowoczesnym oraz żartobliwym tonie, a także pokazać globalny wpływ tego, z czego Italia słynie najbardziej, czyli mody, designu i kuchni. Podczas podróży przez włoską historię zostaną wspomniane wybitne postaci, m.in. Leonardo da Vinci i Krzysztof Kolumb. Nie zabraknie występów gwiazd estrady, zaprezentują się Andrea Bocelli, Mariah Carey czy Laura Pausini.

Na trybunach zasiądą liczne głowy państw, w tym prezydent Karol Nawrocki czy wiceprezydent USA J.D. Vance.

Tradycyjna parada sportowców odbędzie się w niespotykanej dotychczas formie. Delegacje zostaną podzielone, aby zawodnicy, którzy będą rywalizować w Alpach, nie musieli dojeżdżać do Mediolanu. Chorążymi reprezentacji Polski będą skoczek narciarski Kamil Stoch - w Predazzo i panczenistka Natalia Czerwonka - na San Siro.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 - to będzie pierwsza taka sytuacja w historii

Po raz pierwszy w historii igrzysk jednocześnie zapalą się dwa znicze - jeden przy Arco della Pace (Łuku Pokoju) w Mediolanie, a drugi na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo. Według lokalnych mediów głównymi kandydatami do tej prestiżowej roli są włoscy mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim - Alberto Tomba i Deborah Compagnoni.

Igrzyska 2026 - polscy sportowcy

Zanim impreza zostanie oficjalnie otwarta i zapłoną olimpijskie znicze, w piątkowy poranek zmagania rozpoczną polscy sportowcy. W drużynowej rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym zaprezentują się para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistka Jekaterina Kurakowa. Konkurencja ta zakończy się w niedzielę.

W piątek bez udziału Biało-Czerwonych kontynuowane będą zmagania drużyn mieszanych w curlingu oraz faza grupowa turnieju w hokeju na lodzie kobiet. Francuzki zagrają z Japonkami, a Czeszki ze Szwajcarkami.

Igrzyska 2026 - medale

Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-Czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.



Program wydarzeń olimpijskich - 6 lutego, piątek

CEREMONIA OTWARCIA - 20.00

curling

10.05 faza grupowa

14.35 faza grupowa

hokej na lodzie

12.10 kobiety, grupa B: Francja - Japonia

14.40 kobiety, grupa A: Czechy - Szwajcaria

łyżwiarstwo figurowe

9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)

11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)