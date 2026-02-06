Główna ceremonia otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech na stadionie San Siro w Mediolanie rozpocznie się dzisiaj o godzinie 20. Jej zwieńczeniem będzie zapalenie - tym razem dwóch - olimpijskich zniczy. Wcześniej zmagania rozpoczną polscy sportowcy. Wystąpią w łyżwiarstwie figurowym.
Główna część otwarcia 58. w historii ceremonii odbędzie się na znanym głównie z piłkarskich meczów mediolańskim stadionie San Siro, ale mniejsze uroczystości będą zorganizowane też w Cortinie d'Ampezzo, Livigno i Predazzo.
Spektakl ma celebrować włoską historię, kulturę i tożsamość w nowoczesnym oraz żartobliwym tonie, a także pokazać globalny wpływ tego, z czego Italia słynie najbardziej, czyli mody, designu i kuchni. Podczas podróży przez włoską historię zostaną wspomniane wybitne postaci, m.in. Leonardo da Vinci i Krzysztof Kolumb. Nie zabraknie występów gwiazd estrady, zaprezentują się Andrea Bocelli, Mariah Carey czy Laura Pausini.
Na trybunach zasiądą liczne głowy państw, w tym prezydent Karol Nawrocki czy wiceprezydent USA J.D. Vance.
Tradycyjna parada sportowców odbędzie się w niespotykanej dotychczas formie. Delegacje zostaną podzielone, aby zawodnicy, którzy będą rywalizować w Alpach, nie musieli dojeżdżać do Mediolanu. Chorążymi reprezentacji Polski będą skoczek narciarski Kamil Stoch - w Predazzo i panczenistka Natalia Czerwonka - na San Siro.
Po raz pierwszy w historii igrzysk jednocześnie zapalą się dwa znicze - jeden przy Arco della Pace (Łuku Pokoju) w Mediolanie, a drugi na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo. Według lokalnych mediów głównymi kandydatami do tej prestiżowej roli są włoscy mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim - Alberto Tomba i Deborah Compagnoni.
Zanim impreza zostanie oficjalnie otwarta i zapłoną olimpijskie znicze, w piątkowy poranek zmagania rozpoczną polscy sportowcy. W drużynowej rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym zaprezentują się para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistka Jekaterina Kurakowa. Konkurencja ta zakończy się w niedzielę.
W piątek bez udziału Biało-Czerwonych kontynuowane będą zmagania drużyn mieszanych w curlingu oraz faza grupowa turnieju w hokeju na lodzie kobiet. Francuzki zagrają z Japonkami, a Czeszki ze Szwajcarkami.
Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-Czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.
CEREMONIA OTWARCIA - 20.00
curling
10.05 faza grupowa
14.35 faza grupowa
hokej na lodzie
12.10 kobiety, grupa B: Francja - Japonia
14.40 kobiety, grupa A: Czechy - Szwajcaria
łyżwiarstwo figurowe
9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)
11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)