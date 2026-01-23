Trinity Rodman, amerykańska piłkarka i córka legendarnego koszykarza NBA Dennisa Rodmana, podpisała nowy kontrakt z klubem Washington Spirit. Na mocy umowy będzie zarabiać ponad dwa miliony dolarów za sezon, co czyni ją najlepiej opłacaną piłkarką na świecie.

Trinity Rodman / Daniel Hambury / PAP/EPA

Trinity Rodman, córka legendarnego koszykarza Denisa Rodmana, podpisała nowy kontrakt z Washington Spirit, który uczynił ją najlepiej zarabiającą piłkarką na świecie.

Amerykańskie media informują, że Rodman będzie otrzymywać ponad dwa miliony dolarów za sezon, a umowa obowiązuje do 2028 roku.

Dotychczas rekord należał do Aitany Bonmati z Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, trzykrotnej zdobywczyni tytułu FIFA dla najlepszej zawodniczki świata.

Aitana Bonmati zdetronizowana?

O podpisaniu nowej umowy, do 2028 roku, z klubem z Waszyngtonu poinformowały amerykańskie media, a jej agent Mike Senkowski zdjęcia zawodniczki opatrzył wpisem internetowym: "Najlepiej opłacana piłkarka na świecie".

Według nieoficjalnych informacji, do tej pory rekordzistką w rocznych zarobkach była gwiazda Barcelony i reprezentacji Hiszpanii Aitana Bonmati, trzykrotnie uznana w plebiscycie FIFA najlepszą zawodniczką roku na świecie.

23-letnia Rodman, która w 2024 roku triumfowała z ekipą USA w olimpijskim turnieju w Paryżu, już od pięciu sezonów występuje w Washington Spirit i gra w National Women's Soccer League (NWSL), odpowiedniku męskiej Major League Soccer (MLS).

Wiedziałam, że to właśnie tutaj chcę napisać kolejny rozdział mojej kariery. Myślę, że to przełomowy i historyczny moment, choć pieniądze dla mnie nie mają tak naprawdę większego znaczenia - przyznała napastniczka, która zaliczyła już 47 występów w reprezentacji USA i zdobyła w nich 11 bramek.

"Reguła Rodman"

Jej klub ocenił, że nowa umowa Rodman należy do "najważniejszych w NWSL i całej kobiecej piłce nożnej na świecie".

Dotychczasowy kontrakt piłkarki wygasł z końcem 2025 roku. Otrzymała ona liczne lukratywne propozycje z zagranicy, ale chciała pozostać w ojczyźnie. Problemem był limit wynagrodzeń, który w NWSL wynosi 3,5 mln dolarów na zespół.

Pierwsze próby obejścia przepisów zostały odrzucone przez komisarz ligi Jessicę Berman, jednak po negocjacjach zarząd NWSL wprowadził przepis o "High Impact Player", zwany powszechnie "Regułą Rodman", która pozwala klubom na przekroczenie pułapu płac, jeśli zawodniczki spełniają określone kryteria, wynikające z ich indywidualnej atrakcyjności na piłkarskim rynku.