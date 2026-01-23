Czy rozmiar penisa ma w relacjach międzyludzkich znaczenie? Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Australii Zachodniej sugerują, że tak - choć niekoniecznie w taki sposób, jak powszechnie się uważa. Wyniki badań, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym "PLOS Biology" wskazują, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni zwracają uwagę na rozmiar męskich genitaliów, jednak ich motywacje i oceny różnią się w zależności od płci.

Wyniki badań, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym "PLOS Biology" wskazują, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni zwracają uwagę na rozmiar męskich genitaliów / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Autorzy pracy piszą, że w porównaniu z innymi naczelnymi, człowiek wyróżnia się stosunkowo dużym rozmiarem penisa w relacji do reszty ciała. To od dawna intryguje biologów ewolucyjnych, którzy próbują wyjaśnić, dlaczego właśnie u ludzi wykształciła się taka cecha. Przed pojawieniem się odzieży, penis był widocznym elementem męskiej sylwetki, co mogło wpływać zarówno na wybór partnera, jak i relacje z innymi mężczyznami. Dotychczasowe badania sugerowały, że większy penis może zwiększać szanse na reprodukcję, ale mechanizmy tego zjawiska pozostawały niejasne.

Ocena komputerowo wygenerowanych sylwetek

Aby lepiej zrozumieć, jak rozmiar penisa wpływa na postrzeganie mężczyzn przez kobiety i innych mężczyzn, zespół naukowców przeprowadził eksperyment z udziałem ponad 800 osób - 600 mężczyzn i 200 kobiet. Uczestnicy oceniali komputerowo wygenerowane sylwetki mężczyzn, które różniły się wzrostem, proporcjami ciała, szczególnie stosunkiem szerokości ramion do bioder oraz rozmiarem genitaliów. Kobiety oceniały atrakcyjność seksualną postaci, natomiast mężczyźni mieli określić, na ile dana sylwetka wydaje się im groźna jako rywal – zarówno pod względem fizycznym, jak i seksualnym.

Nie było zaskoczeniem, że kobiety preferowały sylwetki wyższe, o bardziej atletycznej budowie (tzw. sylwetka w kształcie litery V) oraz z większym penisem. Jednak, co ciekawe, efekt ten nie był liniowy. Po przekroczeniu pewnego progu, dalsze zwiększanie rozmiaru penisa, wzrostu czy szerokości ramion nie przekładało się już na istotny wzrost atrakcyjności. Sugeruje to, że istnieje granica, powyżej której dodatkowe "udoskonalenia" nie przynoszą już większych korzyści.

Z kolei mężczyźni oceniali wyższe, bardziej umięśnione i wyposażone w większe genitalia sylwetki jako bardziej groźne - zarówno jako potencjalnych przeciwników w walce, jak i rywali seksualnych. Co ważne, mężczyźni mieli tendencję do przeceniania znaczenia tych cech w oczach kobiet, uznając je za kluczowe dla atrakcyjności, podczas gdy kobiety były w tej kwestii bardziej powściągliwe.

Wnioski naukowców

Autorzy badania sugerują, że zarówno preferencje kobiet, jak i rywalizacja między mężczyznami mogły przyczynić się w drodze ewolucji do powiększenia rozmiaru penisa u ludzi. Jednak wyniki wskazują, że to raczej atrakcyjność dla kobiet, a nie odstraszanie rywali, była główną siłą napędową tego procesu. Przy czym, jak w przypadku wielu badań nad ludzką seksualnością, nie można też wykluczyć, że uzyskane odpowiedzi mogą być obarczone wpływem kultury, wyobrażeń i stereotypów, a nie tylko biologicznych mechanizmów. Ponadto eksperyment nie uwzględniał żadnych innych ważnych czynników, takich jak osobowość, status społeczny czy zachowanie, które w rzeczywistości mają ogromny wpływ na ocenę atrakcyjności i rywalizacji.