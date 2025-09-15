Anita Włodarczyk zajęła szóste miejsce w rzucie młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Wygrała Kanadyjka Camryn Rogers, przed Chinkami Jie Zhao i Jiale Zhang. Katarzyna Furmanek i Ewa Różańska odpadły w niedzielnych eliminacjach.

/ Adam Warżawa / PAP

Anita Włodarczyk zajęła szóste miejsce w rzucie młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. olka w swojej najlepszej próbie osiągnęła 74,64 m.

Wygrała Kanadyjka Camryn Rogers, przed Chinkami Jie Zhao i Jiale Zhang. Rogers triumfowała najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 80,51 m. Kanadyjka została czwartą kobietą, która przekroczyła barierę 80 metrów.

Druga Zhao uzyskała 77,60 m, a trzecia Zhang - 77,10 m.

Siódme MŚ Włodarczyk

To siódme mistrzostwa świata 40-letniej Anity Włodarczyk, która zdobyła cztery złote medale w imprezach tej rangi.

Triumfowała cztery razy z rzędu od Berlinie (2009), przez Moskwę (2013) i Pekin (2015) po Londyn (2017).

Mogła osiągnąć jeszcze więcej, ale ze względu na kontuzje opuściła czempionat w Dausze (2019) i Eugene (2022).

Dwa lata temu w Budapeszcie odpadła w eliminacjach i została sklasyfikowana na 13. pozycji. Rekordzistka świata - 82,98 z 28 sierpnia 2016 w Warszawie - ma też w dorobku trzy złote medale olimpijskie.