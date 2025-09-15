Ponad siedmiokilometrowy odcinek na A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice został objęty nadzorem systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Poinformował o tym Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Pomiary mają ruszyć w tym tygodniu.

Odcinkowy pomiar prędkości, zdj. poglądowe / JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice na A4 rusza nowy odcinkowy pomiar prędkości.

Odcinek ma ponad 7 km i jak każdy inny OPP poprzedza go znak.

Pomiary ruszają w tym tygodniu, jednak Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie wskazał konkretnego dnia.

Dozwolona prędkość dla samochodów osobowych 110 km/h, a ciężarowych 80 km/h.

Ile km/h wynosi "margines błędu" dla kierowców? Ile nowych fotoradarów powstanie w najbliższym czasie? O tym przeczytasz poniżej.

Z jaką prędkością możmy jechać na odcinku objętym pomiarem?

Odcinek autostrady A4 - pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice - został objęty nadzorem systemu odcinkowego pomiaru prędkości. O tym, że na ponad siedmiokilometrowym odcinku pomiary prędkości ruszą w tym tygodniu, poinformował Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

"Dozwolona prędkość w miejscu pomiaru wynosi dla samochodów osobowych 110 km/h, a ciężarowych 80 km/h" - podał GITD.

Możliwość błędu kierowcy to 10 km/h

Do tej pory pomiary prędkości wykonywane były pomiędzy węzłem Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Tylko od stycznia do czerwca tego roku zarejestrowanych zostało tam 24,6 tys. wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Z kolei wszystkie 71 systemów odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowało w tym czasie 263,8 tys. wykroczeń.

Ustawiony próg wyzwolenia urządzeń rejestrujących prędkość uwzględnia możliwość błędu kierowcy, który wynosi 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości. Średnie przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierujących to natomiast ok. 21 km/h. Prawie 2 proc. kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h. Inspektorat podał, że średnio niespełna dwóch na stu przejeżdżających przez system kierujących przekracza dozwoloną prędkość. Należy pamiętać, że przed każdym odcinkowym pomiarem prędkości kierowców informuje o nim znak drogowy.

Nowe fotoradary i nie tylko już wkrótce

Inspektorat poinformował też, że do połowy 2026 roku w Polsce zamontowanych zostanie w sumie 70 nowych fotoradarów, 43 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, 10 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowanie oraz 5 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym. W sumie to 128 nowych urządzeń.