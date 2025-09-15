Niewykluczone, że jeszcze w tym, a najpóźniej w przyszłym tygodniu ma powstać specjalny zespół, który zbada przystosowanie obiektów sportowych do pełnienia funkcji miejsc schronienia - dowiedział się reporter RMF FM. Zespół ma składać się z przedstawicieli ministerstw: obrony, spraw wewnętrznych oraz Departamentu Infrastruktury w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Zestaw potrzebny podczas ewakuacji na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Czy nowo powstałe obiekty sportowe będą przystosowane do pełnienia funkcji miejsc schronienia? Nad tym problemem ma pochylić się specjalny zespół, który najpóźniej w przyszłym tygodniu powstanie z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Rekreacji - dowiedział się reporter RMF FM.

Jeżeli powstaje nowa hala to dobrze, by były w niej również miejsca schronienia - powiedział minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

Zależy mi na tym, że jeżeli będziemy budować nowe obiekty, na przykład hale sportowe lub baseny, by one uwzględniały potrzeby takie jak miejsca schronienia. Chciałbym w tym tygodniu przeanalizować takie działania. Jeżeli budujemy przy szkołach takie hale, to dobrze by takie miejsca schronienia tam były. Tym bardziej one - tak jak w Finlandii - mogą pełnić funkcję miejsc szkoleniowych lub treningowych - dodaje minister Rutnicki.

Ministerstwo Sportu i Rekreacji ma również sprawdzić, czy istniejące obiekty nadają się do zaadaptowania na rzecz obrony cywilnej. To jest zapewne pytanie do inżynierów, bo jeżeli szkoła lub basen ma odpowiednie podpiwniczenie, to możemy o tym rozmawiać. Jeśli tego nie ma, to trudno myśleć o takich rozwiązaniach. Kluczowe jednak jest tu analizowanie pod kątem nowych inwestycji - podkreślił.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zespół ma przeanalizować, jakie projekty mogłyby pełnić zarówno funkcję sportową, jak i schronową. Potrzebne byłoby tu również odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Zdaniem szefa resortu będzie to szersza dyskusja o projektach realizowanych przez samorządy w kolejnych latach. Jesteśmy bardzo otwarci i myślę, że taką dyskusję prędko podejmiemy - twierdzi Rutnicki.

Rząd przyjął Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Rusza budowa i modernizacja schronów

W maju rząd zatwierdził Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. To pierwsza tego typu inicjatywa, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli oraz rozbudowa infrastruktury kryzysowej.

W ramach programu na lata 2025-2026 przewidziano prawie 34 miliardy złotych - w przyszłym roku będzie to 16,7 mld zł, z czego 5 mld zł trafi bezpośrednio do samorządów. W 2026 roku na działania związane z ochroną ludności przeznaczonych zostanie 17,2 mld zł.

Jak zapowiada wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, jeszcze w tym roku może ruszyć proces budowy nowych schronów. Pomóc w tym ma m.in. zakup systemu do szybkiej budowy obiektów infrastrukturalnych. Jednym z pierwszych zadań będzie renowacja schronów w tzw. szkołach tysiąclecia, które już wcześniej były wyposażone w tego typu obiekty. Odbudowane schrony mają służyć zarówno uczniom, jak i mieszkańcom okolicznych osiedli.

Środki na realizację programu są zabezpieczone, a ich wydatkowanie będzie uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez samorządy. Program ma na celu wzmocnienie systemu ochrony ludności i podniesienie gotowości kraju na wypadek sytuacji kryzysowych.