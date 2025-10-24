Śledztwo FBI ujawniło powiązania świata NBA z mafią i nielegalnymi zakładami sportowymi. Trener koszykarskiej drużyny NBA z Portland, Chauncey Billups i gracz Miami Heat, Terry Rozier zostali aresztowani - poinformował rzecznik prokuratury federalnej w Nowym Jorku. Nie są jedyni. W sumie aresztowano 34 osoby.

Terry Rozier w trakcie meczu Miami Heat / Abaca / PAP

FBI ujawniło powiązania świata NBA z mafią i nielegalnymi zakładami sportowymi.

Aresztowano trenera Portland Trail Blazers Chaunceya Billupsa i zawodnika Miami Heat Terry’ego Roziera.

Billups jest oskarżony o udział w nielegalnych grach w pokera organizowanych przez mafijne rodziny.

Terry Rozier został oskarżony o udział w nielegalnych zakładach sportowych, wykorzystując poufne informacje dotyczące NBA.

Rozier miał poinformować znajomego o planowanym opuszczeniu meczu, co pozwoliło na ustawienie zakładów i wygranie setek tysięcy dolarów.

Według śledczych, proceder łączył tradycyjne oszustwa przy karcianym stole z nowoczesnymi metodami obstawiania online, przy użyciu aplikacji i smartfonów.

Funkcjonariusze organów ścigania przedstawili aresztowania jako poważny cios dla zorganizowanej przestępczości.

To saga o wykorzystywaniu poufnych informacji - stwierdził na konferencji prasowej Kash Patel, dyrektor FBI. Billups jest oskarżony w odrębnym akcie oskarżenia.

Dochodzenie, prowadzone przez FBI oraz nowojorską policję, trwało ponad rok. Według prokuratorów, Billups miał brać udział w nieleganym pokerze prowadzonym przez zorganizowane grupy przestępcze, takie jak rodziny Bonanno, Gambino, Lucchese i Genovese. Partyjki odbywały się w luksusowych rezydencjach na Manhattanie, w Hamptons, Las Vegas i Miami. Organizatorzy pobierali część zysków i stosowali przemoc wobec dłużników.

Kash Patel w trakcie konferencji prasowej / ANGELA WEISS/AFP / East News

Terry Rozier został natomiast oskarżony o udział w nielegalnych zakładach sportowych, w których wykorzystywano poufne informacje dotyczące NBA. 23 marca 2023 r. opuścił mecz w Nowym Orleanie po zaledwie 10 minutach gry. Jego drużyna poinformowała, że Rozier odczuwał "dyskomfort w stopie" i dlatego opuścił boisko.

Według prokuratorów federalnych zejście Roziera było kluczowym momentem w procederze wykorzystywania poufnych informacji. Twierdzą oni, że przed meczem Rozier poinformował swojego przyjaciela z dzieciństwa, Deniro Lastera, że opuści mecz przed czasem, aby Laster i inni mogli postawić setki tysięcy dolarów na jego słabe statystyki w drużynie Charlotte Hornets.

Legendarny trener traci reputację

Chauncey Billups, znany w czasach kariery jako "Mr. Big Shot", to jedna z legend NBA. W trakcie 17 sezonów gry zdobył mistrzostwo z Detroit Pistons w 2004 roku i pięciokrotnie występował w Meczu Gwiazd. W 2024 roku został wprowadzony do Koszykarskiej Galerii Sław. Obecnie, jako trener Portland Trail Blazers, prowadził drużynę przez pięć ostatnich sezonów.

Terry Rozier to doświadczony zawodnik, który od 2015 roku występuje w NBA. Przed dołączeniem do Miami Heat grał w Boston Celtics i Charlotte Hornets. W dniu aresztowania nie pojawił się na meczu otwarcia sezonu swojej drużyny.

Obstawianie coraz łatwiejsze

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój zakładów bukmacherskich online, zwłaszcza tzw. zakładów specjalnych, które dotyczą konkretnych wydarzeń w trakcie meczu lub występów poszczególnych zawodników. Wraz z popularyzacją aplikacji hazardowych, informacje o dostępności i formie graczy stały się niezwykle cenne.

Śledczy ustalili, że zamieszani w tę sprawę wykorzystywali wiedzę o planowanych absencjach lub ograniczonej aktywności zawodników, by ustawiać zakłady i osiągać nielegalne zyski. Mężczyźni zostali oskarżeni o posiadanie wiedzy, kiedy niektórzy zawodnicy będą pauzować lub opuszczać mecze wcześniej, co pozwalało im na ustawianie oszukańczych zakładów.