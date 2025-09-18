Polska wciąż bez medalu na lekkoatletycznych MŚ. Natalia Bukowiecka czasem 49,27 zajęła czwarte miejsce w finałowym biegu na 400 m. Wygrała Amerykanka Sydney McLaughlin-Levrone - 47,78, przed Marileidy Paulino z Dominikany - 47,98 i Salwą Eid Naser z Bahrajnu - 48,19.

Natalia Bukowiecka na mecie biegu finałowego na 400 m / Adam Warżawa / PAP

McLaughlin-Levrone uzyskała drugi wynik w historii światowej lekkoatletyki. 47,78 to również rekord USA i Ameryki Północnej. Amerykance do rekordu świata zabrakło 0,18 s.

Rekordzistką świata jest Niemka Marita Koch. Reprezentantka NRD w 1985 roku w Canberze uzyskała czas 47,60. Do McLaughlin-Levrone należy natomiast rekord świata w biegu na 400 m ppł - 50,37. Amerykanka w tej konkurencji zdobyła dwa złote medale olimpijskie oraz złoto i srebro MŚ.

Poziom finałowego biegu na 400 m był bardzo wysoki. Wszystkie zawodniczki zeszły poniżej 50 sekund. Bukowiecka uzyskała swój najlepszy wynik w tym sezonie. 49,27 to najlepszy wynik w historii, który nie dał medalu MŚ.

Podczas MŚ w Tokio w biegu na 400 m startowała także Justyna Święty-Ersetic, która odpadła w eliminacjach.