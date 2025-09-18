W nocy ze środy na czwartek nieznani sprawcy zniszczyli elewację Sądu Okręgowego w Łodzi, nanosząc na nią wulgarne napisy, w których pojawiły się nazwiska premiera Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Dodatkowo, na schodach wejściowych do budynku oraz na schodach prowadzących do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia rozlano czerwoną i czarną farbę.

Elewacja Sądu Okręgowego w Łodzi zniszczona przez wandali / Marian Zubrzycki / PAP

Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do policji około godziny 6 rano. Rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia Grzegorz Gała, podkreślił, że napisy są głównie wulgarne i trudno doszukać się w nich sensu, a najbardziej rzucają się w oczy przechodniom właśnie przekleństwa.

Sprawa została zgłoszona na policję jako podejrzenie popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia, za co grozi do pięciu lat więzienia. Sąd na razie nie podejmuje własnych działań, by nie utrudniać policyjnego śledztwa, które obejmuje przesłuchania ochrony i analizę monitoringu.

Koszty usunięcia napisów będą prawdopodobnie wysokie ze względu na dużą powierzchnię zniszczeń. Mniejsze szkody odnotowano przy wejściu od strony pl. Dąbrowskiego, gdzie rozlano czerwoną substancję, najprawdopodobniej farbę.

Policja łączy oba akty wandalizmu - przy Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym - i prowadzi postępowanie pod kątem zniszczenia mienia, w tym zabytku, jakim jest siedziba Sądu Okręgowego, oraz znieważenia konstytucyjnego organu RP. Obecnie trwają oględziny miejsca zdarzenia i analiza nagrań z monitoringu. Oba budynki są całodobowo chronione.