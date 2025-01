Nawet 25 lat więzienia grozi mężczyznom, którzy w Nowym Targu (Małopolska) uprowadzili 47-latka. Wyciągnęli go z mieszkania, grozili mu i pobili go kijem bejsbolowym. Nie po raz pierwszy dopuścili się takiego przestępstwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci 2 stycznia wieczorem otrzymali zgłoszenie o porwaniu i pobiciu mieszkańca Nowego Targu. 47-latek z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Śledczy ustalili, że trzech sprawców weszło do mieszkania pokrzywdzonego. Wyprowadzili z niego mężczyznę i wbrew jego woli, samochodem osobowym zawieźli go do domu w powiecie tatrzańskim i tam brutalnie bili kijem bejsbolowym.

Podczas przesłuchania wyszło na jaw, że podejrzani mają już na koncie podobne porwanie. W połowie grudnia bezprawnie pozbawili wolności trzy osoby. Bili je kijami, pogrzebaczem i śrubokrętem.

W związku z tymi napaściami zatrzymano pięciu podejrzanych.

Trzech mężczyzn, w wieku 37, 39 i 42 lat, usłyszało zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Grozi im do 25 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i zbliżania się do pokrzywdzonych.

Z kolei 36 i 38-latek usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, udziału w pobiciu i kierowania gróźb karalnych. Obaj najbliższe trzy miesiące spędzą - po decyzji sądu - w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu, która nie podaje, jakie były motywy działania przestępców.