W ciągu ostatnich trzech lat Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyjął niemal 400 tysięcy wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt. To absolutny rekord w skali kraju i dowód na to, że Polska - a zwłaszcza jej największe aglomeracje - stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy dla cudzoziemców. Zupełnie odwrotna sytuacja panuje w województwie świętokrzyskim, gdzie w tym samym czasie o legalizację pobytu ubiegało się zaledwie 17 tysięcy osób.

Gdzie cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w Polsce? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Jakub Dudziak, wskazuje, że najwięcej wniosków o pobyt składa się w dużych miastach, zwłaszcza w województwach mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim.

W regionach takich jak świętokrzyskie, opolskie czy podkarpackie liczba wniosków jest znacznie mniejsza, co pokazuje wyraźne różnice w atrakcyjności poszczególnych części Polski dla cudzoziemców.

Czas oczekiwania na decyzję o pobycie też mocno się różni - najkrócej czeka się w Małopolsce, a najdłużej w województwach śląskim, opolskim i pomorskim.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Jak poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Jakub Dudziak, różnice w liczbie składanych wniosków są ogromne i wyraźnie pokazują, które regiony Polski przyciągają najwięcej obcokrajowców.

Z danych przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że liczba składanych wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt w poszczególnych urzędach wojewódzkich jest nierównomierna, zaś cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach z dużymi aglomeracjami miejskimi zapewniającymi największe możliwości podejmowania pracy.

Gdzie cudzoziemcy najchętniej się osiedlają?

W latach 2023-2025 najwięcej wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt otrzymały trzy województwa: mazowieckie - 396 tysięcy, wielkopolskie - 182 tysiące oraz dolnośląskie - 165 tysięcy. To właśnie tam znajdują się największe polskie miasta, które oferują szerokie możliwości zatrudnienia, edukacji i rozwoju. Dla porównania, w województwach świętokrzyskim, opolskim i podkarpackim liczba wniosków była kilkunastokrotnie niższa - odpowiednio 17, 23 i 24 tysiące.

Różnice dotyczą nie tylko liczby składanych wniosków, ale także tempa ich rozpatrywania. W niektórych urzędach wojewódzkich na decyzję trzeba czekać znacznie dłużej niż w innych. Najkrótszy średni czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy zanotowano w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim - 172 dni, Warmińsko-Mazurskim - 201 dni oraz Lubelskim - 223 dni. Z kolei najdłużej na decyzję czekają cudzoziemcy w województwie śląskim - aż 640 dni, opolskim - 623 dni i pomorskim - 537 dni.

Skąd tak duże obciążenie urzędów?

Ogromne obciążenie urzędów wojewódzkich obsługą cudzoziemców wynika m.in. z rosnącej od 2014 r. liczby składanych wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt w Polsce - tłumaczy Jakub Dudziak.

Statystyki mówią same za siebie: w 2019 roku złożono 250 tysięcy wniosków, w 2021 roku już 393 tysiące, a w 2023 roku liczba ta wzrosła do 609 tysięcy. Dopiero w ubiegłym roku trend ten się zatrzymał, a liczba złożonych wniosków była mniejsza niż w 2023 roku.

Na wzrost liczby spraw wpływ miały również wydarzenia ostatnich lat. Pandemia koronawirusa oraz rosyjska agresja na Ukrainę spowodowały masowy napływ cudzoziemców, zwłaszcza z terytorium Ukrainy. Urzędy wojewódzkie musiały zmierzyć się z dodatkowymi zadaniami i ogromnym obciążeniem pracą.

Problemy proceduralne i braki formalne

Dodatkowym wyzwaniem są kwestie formalne związane z procedurami. Istotny wpływ na tempo prowadzonych postępowań mają również kwestie związane ze znajomością prawa oraz procedur przez cudzoziemców i ich pełnomocników. Braki formalne przy składanych wnioskach czy też brak współpracy z organem prowadzącym postępowanie wydłużają czas załatwienia sprawy - zaznaczył Dudziak.

W odpowiedzi na rosnące wyzwania, planowana jest cyfryzacja procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców. Wkrótce składanie wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt będzie możliwe wyłącznie online. W sierpniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który przewiduje wprowadzenie obowiązkowego systemu elektronicznego - Modułu Obsługi Spraw - do składania wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE.

To pozwoli m.in. skrócić czas procedur, wyeliminować działania nieuczciwych pośredników i pełnomocników oraz usprawnić wymianę informacji między urzędami wojewódzkimi i ABW - podkreśla rzecznik UdSC.