Centralne Biuro Śledcze Policji, przy wsparciu kontrterrorystów, przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców. Zatrzymano 21 osób podejrzanych o przemyt i handel narkotykami oraz inne poważne przestępstwa. Funkcjonariusze przejęli znaczne ilości narkotyków, broń palną, amunicję i niebezpieczne narzędzia.

Operacja została przeprowadzona pod koniec października na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W działaniach uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

Akcja była konieczna ze względu na brutalny charakter grupy oraz jej powiązania z pseudokibicami klubów sportowych z Bydgoszczy i Lęborka.



Zatrzymania i zabezpieczone dowody

W trakcie operacji zatrzymano 21 osób w wieku od 22 do 62 lat.

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania i lokali użytkowanych przez podejrzanych, funkcjonariusze znaleźli broń palną z amunicją, narkotyki takie jak kokaina, amfetamina i marihuana, a także niebezpieczne narzędzia: noże, pałki, maczety oraz atrapy broni. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono również ponad 170 tysięcy złotych w gotówce.



Zatrzymane osoby usyszały w prokuraturze zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym kierowania grupą, posiadania i wprowadzania do obrotu narkotyków, wymuszeń rozbójniczych oraz bezprawnego pozbawienia wolności.

16 osób trafiło do tymczasowego aresztu.



Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać od 2022 roku, a w tym czasie wprowadzić na rynek nawet 1,5 tony różnego rodzaju środków odurzających.