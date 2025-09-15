W poniedziałek w Tatrach turysta spadł ze szlaku między Pośrednim a Skrajnym Granatem w stronę Doliny Buczynowej. Mężczyzna zginął na miejscu – poinformował ratownik dyżurny TOPR. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

Turysta zginął na miejscu / Shutterstock

Do wypadku doszło w poniedziałek na jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających odcinków Orlej Perci - pomiędzy Pośrednim a Skrajnym Granatem.

Jak poinformował ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, turysta spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej.

Niestety życia poszkodowanego nie udało się uratować. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.





Trudne warunki na szlakach po opadach deszczu

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że po niedzielnych opadach deszczu warunki na szlakach są wyjątkowo trudne.

"Szlaki są mokre i śliskie. W odcinkach leśnych zalega błoto i tworzą się kałuże. Niektóre szlaki są miejscami podtopione" - ostrzegają pracownicy TPN.



Mimo niekorzystnych warunków pogodowych, w Tatrach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Ratownicy apelują do wszystkich wybierających się w góry o rozwagę i dostosowanie planów do aktualnej sytuacji na szlakach.

Szczególną ostrożność należy zachować na eksponowanych i trudnych technicznie trasach, gdzie nawet niewielki poślizg może zakończyć się tragicznie.



Tatrzańskie służby przypominają, że przed wyruszeniem w góry warto sprawdzić aktualne komunikaty pogodowe oraz stan szlaków. W razie wątpliwości lepiej zrezygnować z wejścia na trudniejsze odcinki i wybrać bezpieczniejszą trasę.