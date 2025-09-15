Jak podała w poniedziałek PAP, na terenie Leśnictwa Wilków (Dolnośląskie) zaobserwowano serwala sawannowego. Apel o ostrożność w związku z ucieczką zwierzęcia dotyczy w szczególności okolic miejscowości Gola - Leśna Dolina w województwie dolnośląskim. Krzysztof Kazanowski z ZOO w Opolu zaznaczył, że serwal może być niebezpieczny, zwłaszcza dla dzieci, gdyż może je skaleczyć pazurami i zębami, zwłaszcza gdy zostanie osaczony.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zoopsycholog Ewa Leśniewska podkreśliła, że serwale mogą przetrwać w Polsce, polując na ptaki i małe ssaki, a także krzyżując się z innymi gatunkami, tworząc hybrydy. W związku z tym zwierzę pozostaje niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i ekosystemu - zwróciła uwagę.

Leśniewska powiedziała również, że łapanie takiego zwierzęcia powinny przeprowadzać jedynie służby, wyposażone w odpowiedni sprzęt. Ryzykowne próby schwytania serwala na własną rękę mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji zarówno dla ludzi, jak i dla samego zwierzęcia - ostrzegła.

Eksperci przypomnieli, że polskie prawo dopuszcza posiadanie egzotycznych zwierząt jedynie w określonych warunkach. Dyrektor warszawskiego ZOO Andrzej Kruszewicz podkreślił, że ucieczka serwala oznacza brak odpowiednich warunków zapewnionych przez właściciela. Jego zdaniem, osoby niezdolne do zapewnienia właściwej opieki nie powinny trzymać egzotycznych zwierząt.