Tragiczny wypadek w Małopolsce. W Lipnicy Wielkiej auto osobowe wypadło z drogi i dachowało. Jedna osoba zginęła, a dwie są ranne.

Tragiczny wypadek w Małopolsce. Jedna osoba nie żyje, są ranni (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do strażaków w niedzielę ok. godz. 7:40. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 962.

Jak poinformował RMF FM młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków, w Lipnicy Wielkiej, w powiecie nowotarskim, osobówka wypadła z drogi i dachowała.

Zginęła jedna osoba. To mężczyzna w wieku około 35 lat. Dwie osoby, mężczyźni w wieku ok. 40 lat, zostały ranne.

W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii.