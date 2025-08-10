Tragiczny wypadek w Małopolsce. W Lipnicy Wielkiej auto osobowe wypadło z drogi i dachowało. Jedna osoba zginęła, a dwie są ranne.
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do strażaków w niedzielę ok. godz. 7:40. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 962.
Jak poinformował RMF FM młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków, w Lipnicy Wielkiej, w powiecie nowotarskim, osobówka wypadła z drogi i dachowała.
Zginęła jedna osoba. To mężczyzna w wieku około 35 lat. Dwie osoby, mężczyźni w wieku ok. 40 lat, zostały ranne.
W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.
Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.