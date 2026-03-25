Tragedia w miejscowości Szaflary (woj. małopolskie). W pożarze traw, do którego doszło w środowe popołudnie, zginął ok. 45-letni mężczyzna.

O sprawie poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.

Na miejscu interweniowały dwie jednostki straży pożarnej, które szybko opanowały ogień. Niestety, podczas akcji ratowniczej odnaleziono ciało ofiary. Obecnie trwa ustalanie szczegółowych okoliczności pożaru.

Od początku 2026 roku w Małopolsce strażacy odnotowali już 1145 interwencji związanych z pożarami traw. W wyniku tych zdarzeń trzy osoby zostały ranne, a jedna poniosła śmierć. W skali całego kraju strażacy wyjeżdżali do podobnych pożarów aż 10 522 razy. W ich wyniku 24 osoby zostały ranne, a dwie zginęły.

Strażacy przypominają, że wypalanie traw jest nielegalne i grożą za to surowe kary - od grzywny, przez areszt, aż po więzienie. Rolnicy, którzy dopuszczą się tego procederu, mogą również stracić unijne dopłaty.