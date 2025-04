Elektryczne busy wyjadą w długi weekend majowy na drogę do Morskiego Oka - poinformował Tatrzański Park Narodowy. Przejazd w górę ma kosztować 100 lub 80 złotych. "Busy na odcinku Palenica-Włosienica będą jeździły bardzo powoli, żeby nie mijać się z wozami konnymi i nie tworzyć dodatkowego zamieszania na tej drodze" - zapowiedział dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Podkreślił, że przewozy "elektrykami" to pilotaż.

Ruszają elektryczne busy do Morskiego Oka (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Tatrzański Park Narodowy dysponuje czteroma elektrycznymi busami, które mają wozić turystów do Morskiego Oka. Pieniądze na ich zakup przeznaczył resort środowiska. To odpowiedź na postulaty obrońców praw zwierząt, którzy domagali się całkowitego wycofania transportu konnego z trasy do Morskiego Oka.

Pięć kursów w górę dziennie

Trzy busy elektryczne będą startowały z Zakopanego i dojeżdżały do Włosienicy. Jeden będzie jeździł z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy.

Kursy z Zakopane do Włosienicy zaplanowano o g. 7.30 i 12.00, a z Palenicy o g. 6.30, 9.00 i 12:00. Po chwili przerwy busy będą zjeżdżać w dół.

Bilety z Zakopanego do Włosienicy będą kosztować 100 zł, a z Palenicy do Włosienicy 80 złotych. Można je rezerwować za pośrednictwem strony internetowej TPN. Zjazd też będzie płatny i ma kosztować 60 złotych do Palenicy, a do Zakopanego 90 złotych.

Tradycyjny fasiąg wożący turystów do Morskiego Oka / Shutterstock

TPN: To pilotaż i usługa o charakterze edukacyjnym

To nie jest zwykły przejazd. Przewóz ma charakter usługi edukacyjnej i wymaga pewnego zaangażowania Tatrzańskiego Parku Narodowego. Busy będą jeździły na tym odcinku Palenica-Włosienica bardzo powoli, żeby nie mijać się z wozami konnymi, żeby nie tworzyć dodatkowego zamieszania na tej drodze. Rozwiązanie ma charakter tymczasowy, pilotażowy - zastrzegł Ziobrowski.

Docelowo busy mają obsługiwać fiakrzy, którzy obecnie jeżdżą wozami konnymi na trasie Palenica-Włosienica, ale jak zastrzegają władze TPN, wymaga to przebranżowienia. Czekamy na taką deklarację z ich strony, kiedy to nastąpi. Ta usługa w formie pilotażowej będzie trwała do tego momentu. Ostateczna data, kiedy do przebranżowienia ma dojść, to koniec tego roku - mówił dyrektor TPN.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Dodał, że z busów mogą korzystać wszyscy, także osoby niepełnosprawne. Niewykluczone, że jeśli będzie takie zapotrzebowanie, że turyści z niepełnosprawnościami będą mogli dotrzeć aż do Morskiego Oka.

12 maja rozpocznie się remont drogi do Morskiego Oka i kursy elektrycznych busów zostaną czasowo zawieszone.