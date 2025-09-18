Trudne warunki turystyczne panują w wyższych partiach Tatr. Na szczytach pojawiła się cienka warstwa śniegu i oblodzenia - poinformował Tatrzański Park Narodowy.
Powyżej 2200 m n.p.m. zalega cienka warstwa śniegu, a miejscami występują oblodzenia. Na trasach w niższych partiach jest mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych pojawia się błoto.
Na odcinku szlaku od Bobrowieckiego Żlebu do Rakonia prowadzone są prace modernizacyjne. Roboty odbywają się także w Dolinie Strążyskiej i Dolinie Kościeliskiej.
Choć te szlaki pozostają otwarte, turyści muszą się na nich liczyć z utrudnieniami.
We wrześniu w Tatrach trwa rykowisko jeleni. Samce wydają w tym czasie donośne odgłosy, którymi wabią partnerki i odstraszają rywali.
Służby TPN apelują, by nie zbliżać się do zwierząt i ich nie dokarmiać.