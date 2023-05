Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję kluczową dla modernizacji "kolejowej zakopianki". W skutek inwestycji dojazd pociągiem z Krakowa do Zakopanego skróci się o ponad dwie godziny.

Pociąg na stacji w Zakopanem/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dojazd pociągiem z Krakowa do Zakopanego skróci się o ponad dwie godziny. To efekt wieloetapowych prac, które wymagają nakładów czasu i pracy różnych podmiotów - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wydał kluczową decyzję dla inwestycji w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane.

W Chabówce powstanie łącznica, która usprawni ruch pociągów na liniach kolejowych w kierunku Zakopanego. Dotychczas pociągi musiały się zatrzymywać w celu przepięcia lokomotywy na drugi koniec składu.

Inwestycja, której Wojewoda Małopolski nadał rygor natychmiastowej wykonalności, jest kluczowym etapem w ramach projektu realizowanego przez Polskie Koleje Państwowe - Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK). Podobne łącznice powstały w Krakowie i Suchej Beskidzkiej.

100 km w pięć godzin

Przed remontem "kolejowej zakopianki" podróżni pokonywali trasę Kraków-Zakopane nawet w pięć godzin. Na odcinku liczącym ok. 100 km pociągi musiały trzy razy zmieniać kierunek jazdy. Modernizacja linii kolejowej wyeliminuje tę długotrwałą procedurę i skróci trasę - tłumaczy wojewoda Kmita.

"Kolejowa zakopianka" ma stać się alternatywą dla podróżujących samochodami. Podróż pociągiem z Krakowa do stolicy Tatr ma po modernizacji potrwać ok. dwie godziny. Dojazd do Zakopanego jeszcze nigdy nie był tak szybki, komfortowy i łatwy - zachęca Kmita.

W ramach inwestycji powstanie: budowla obejmująca elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, w szczególności rozjazd kolejowy, skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony oraz rampy.

Planowany termin zakończenia remontu "kolejowej zakopianki" to koniec 2023 roku.