Od 10 października w Nowym Sączu zacznie obowiązywać wydłużona opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Kierowcy płacić będą do godz. 18.00. To nie jedyne zmiany.

Od 10 października w Nowym Sączu zacznie obowiązywać wydłużona opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Jak informuje reporterka RMF MAXXX, Renata Pasiut - kierowcy będą musieli płacić od poniedziałku do piątku między godz. 8:00 a 18:00.

Od tego dnia, posiadacze Karty Nowosądeczanina będą mieć 120 – a nie jak dziś - 90 minut bezpłatnego parkowania.

Dodatkowo, do Strefy Płatnego Parkowania włączone zostaną także ul. Młyńska, parking na rogu ul. Matejki oraz przy Bulwarze Narwiku.

Mandat za brak opłaty wzrośnie do 200 złotych. Dla kierowców, którzy zapłacą w dniu jego wystawienia lub następny dzień roboczy, zostanie on zmniejszony do 100 zł .

Nie zmienią się na razie stawki za parkowanie. W strefie A to 3 złote za pierwszą godzinę , w strefie B - 2 złote. Na tym samym poziomie pozostanie też cena abonamentów.