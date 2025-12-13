Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff w ten weekend spotka się w Berlinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami. Takie informacje przekazał w piątek "Wall Street Journal". Gazeta powołuje się na źródła. Wcześniej źródło w Pałacu Elizejskim poinformowało, że nie dojdzie do sobotniego spotkania w Paryżu na temat Ukrainy. Według doniesień medialnych w spotkaniu mieli brać udział wysokiej rangi przedstawiciele Ukrainy, USA i krajów europejskich.

Rozmowy dotyczą amerykańskiej propozycji planu pokojowego dla Ukrainy.

Rozmowy dotyczą amerykańskiej propozycji planu pokojowego dla Ukrainy.

W spotkaniach mają uczestniczyć także prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz doradcy ds. Ukrainy z tych krajów.

Z kim spotka się Witkoff?

Decyzja o wysłaniu na rozmowy Steve’a Witkoffa, który prowadzi z Rosjanami i Ukraińcami rozmowy na temat amerykańskiej propozycji planu pokojowego, uwydatnia nasilające się dążenie USA do zbliżenia stanowisk między Kijowem i Waszyngtonem w sprawie warunków planu pokojowego - uważa dziennik.

Jak przekazał "WSJ", Witkoff ma spotkać się też z odpowiednikami z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec w niedzielę i poniedziałek.

W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie wie, czy Amerykanie wezmą udział w zaplanowanym na sobotę spotkaniu w Europie na temat wojny na Ukrainie. Nie chcemy tracić dużo czasu - dodał.

W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie wie, czy Amerykanie wezmą udział w zaplanowanym na sobotę spotkaniu w Europie na temat wojny na Ukrainie. Nie chcemy tracić dużo czasu - dodał.

Paryskiego spotkania nie będzie

Źródło w Pałacu Elizejskim poinformowało w piątek wieczorem, że nie dojdzie do sobotniego spotkania w Paryżu na temat Ukrainy , o którym wcześniej informowały media. Według doniesień medialnych w spotkaniu mieli brać udział wysokiej rangi przedstawiciele Ukrainy, USA i krajów europejskich.

W Berlinie w piątek służby prasowe rządu podały, że kanclerz Friedrich Merz spotka się w poniedziałek z prezydentem Ukrainy Zełenskim, a tematem rozmów będzie aktualny stan negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy. Do rozmów mają dołączyć przywódcy europejscy i przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO.