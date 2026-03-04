W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które na pierwszy rzut oka przypominają spektakularny zachód słońca nad taflą wody. Nie był to jednak spektakl autorstwa matki natury, a kula ognia po eksplozji na pokładzie rosyjskiego gazowca Arctic Metagaz na Morzu Śródziemnym. Jednostka jest (a w zasadzie była) objęta zachodnimi sankcjami.

We wtorek doszło do pożaru i eksplozji na pokładzie rosyjskiego gazowca Arctic Metagaz (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

We wtorek doszło do pożaru i eksplozji na pokładzie rosyjskiego gazowca Arctic Metagaz.

Istnieje podejrzenie, że jednostka została zaatakowana przez ukraińskie drony morskie.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, przedstawiające płonący statek. Zobaczysz je w poniższym artykule.

We wtorek światowe media, w tym Reuters, poinformowały o pożarze na pokładzie rosyjskiego gazowca Arctic Metagaz. To statek przeznaczony do transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG), który - jak zauważa agencja - był objęty amerykańskimi i unijnymi sankcjami.

Reuters informuje, powołując się na platformę Marine Traffic, wyświetlającą niemalże w czasie rzeczywistym pozycje jednostek pływających na całym świecie, że Arctic Metagaz ostatni raz podał swoją pozycję w poniedziałek, kiedy znajdował się u wybrzeży Malty.

Maltańskie siły zbrojne poinformowały o otrzymaniu sygnału SOS dotyczącego gazowca. Z komunikatu opublikowanego na Facebooku wynika, że jednostka została zlokalizowana, a załogę - całą i bezpieczną - odnaleziono na łodzi ratunkowej, która znajdowała się w libijskiej strefie odpowiedzialności.

Telegramowy kanał "ASTRA" informuje, że według jednej z teorii Arctic Metagaz został zaatakowany przez ukraińskie drony z terytorium Libii, gdzie operują ukraińskie siły specjalne.

Reuters również pisze, powołując się na jedno ze źródeł, że gazowiec mógł paść ofiarą drona morskiego. Rozmówca twierdzi, nie przedstawiając jednak żadnych dowodów, że operację przeprowadziła Ukraina.

Był gazowiec, jest dymiąca bryła

W mediach społecznościowych pojawiły się spektakularne zdjęcia z daleka, zrobione przez marynarzy innej jednostki płynącej po Morzu Śródziemnym. Choć fotografie na pierwszy rzut oka przypominają spektakularny zachód słońca nad taflą wody, w rzeczywistości była to kula ognia po eksplozji, do której doszło na pokładzie gazowca.