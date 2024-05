W Zakopanem powstaje nowa atrakcja turystyczna. W sobotę, 18 maja otwarte zostanie Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia.

fot. Jan Wierzejski / Tatrzański Park Narodowy / Facebook

W sobotę 18 maja otwarte zostanie Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia. Nowe centrum edukacyjne znajduje się w całości pod ziemią przy wylocie Doliny Kościeliskiej - poinformował w mediach społecznościowych Tatrzański Park Narodowy.

Nowa placówka będzie się składać z siedmiu sal wypełnionych unikalnymi i zaskakującymi zbiorami oraz interaktywnymi instalacjami, które opowiedzą fascynującą historię powstawania Tatr.

Zwiedzający będą mogli obejrzeć z bliska między innymi naturalnej wielkości dinozaura czy niedźwiedzia jaskiniowego!

Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia znajdziecie przy wejściu do Doliny Kościeliskiej. Tuż obok jest przystanek komunikacji publicznej (Kościelisko Kiry) oraz parkingi.

W maju TAPZ będzie otwarte od wtorku do niedzieli od godziny 9 do 17 (ostatnie wejście o 15). Od czerwca do września będzie dostępne dla zwiedzających dłużej, od godziny 8 do 18.