Od początku marca do końca sierpnia Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie czasowo wstrzyma działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc oraz Oddziału Chorób Płuc z Onkologią. Decyzja ta została podjęta z powodu braku wystarczającej liczby lekarzy, co uniemożliwia spełnienie wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Tymczasowe wstrzymanie, nie zamknięcie

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza czasowo wstrzyma od początku marca nie dłużej niż do końca sierpnia działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc oraz Oddziału Chorób Płuc z Onkologią.

Decyzja wynika z braku kadry lekarskiej.

Jak zapewniają przedstawiciele szpitala, oddziały nie zostaną zamknięte na stałe, a jedynie czasowo wstrzymują swoją działalność.

Gdzie trafią pacjenci?

Mimo czasowego wstrzymania działalności dwóch oddziałów, pacjenci nie zostaną pozbawieni opieki.

Chorzy z problemami płucnymi będą mogli liczyć na pomoc w dwóch oddziałach internistycznych (65 łóżek) oraz w poradni chorób płuc.

Szpital zapewnia, że dostęp do świadczeń zdrowotnych zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie.

Szpital szuka specjalistów

Placówka nie ustaje w staraniach o pozyskanie nowych lekarzy.

"Szpital im. Gabriela Narutowicza nieprzerwanie realizuje proces rekrutacji, zapraszając lekarzy specjalistów do współpracy" – informują przedstawiciele placówki.

Dodatkowo angażuje się w rozwój świadczeń ambulatoryjnych w poradni chorób płuc, gdzie specjaliści prowadzą m.in. program leczenia ciężkiej astmy.