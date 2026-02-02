Od początku marca do końca sierpnia Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie czasowo wstrzyma działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc oraz Oddziału Chorób Płuc z Onkologią. Decyzja ta została podjęta z powodu braku wystarczającej liczby lekarzy, co uniemożliwia spełnienie wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza czasowo wstrzyma od początku marca nie dłużej niż do końca sierpnia działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc oraz Oddziału Chorób Płuc z Onkologią.
Decyzja wynika z braku kadry lekarskiej.
Jak zapewniają przedstawiciele szpitala, oddziały nie zostaną zamknięte na stałe, a jedynie czasowo wstrzymują swoją działalność.
Mimo czasowego wstrzymania działalności dwóch oddziałów, pacjenci nie zostaną pozbawieni opieki.
Chorzy z problemami płucnymi będą mogli liczyć na pomoc w dwóch oddziałach internistycznych (65 łóżek) oraz w poradni chorób płuc.
Szpital zapewnia, że dostęp do świadczeń zdrowotnych zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie.
Placówka nie ustaje w staraniach o pozyskanie nowych lekarzy.
"Szpital im. Gabriela Narutowicza nieprzerwanie realizuje proces rekrutacji, zapraszając lekarzy specjalistów do współpracy" – informują przedstawiciele placówki.
Dodatkowo angażuje się w rozwój świadczeń ambulatoryjnych w poradni chorób płuc, gdzie specjaliści prowadzą m.in. program leczenia ciężkiej astmy.