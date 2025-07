Troje dzieci w wieku od 5 do 9 lat zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia samochodów w Białym Dunajcu. Policja wyjaśnia okoliczności kolizji.

W wypadku poszkodowanych zostało troje dzieci / KP PSP Zakopane /

W Białym Dunajcu na ul. Jana Pawła II po południu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Według wstępnych ustaleń policji kierująca kią kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającemu nissanowi i w konsekwencji samochód uderzył w bok jej pojazdu.

W Białym Dunajcu zderzyły się dwie osobówki / KP PSP Zakopane /

Poszkodowanych zostało troje dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Jedno z nich przetransportowano do szpitala na krakowskim Prokocimiu, pozostałe trafiły do placówki w Nowym Targu. Dzieci przebywają w lecznicach na obserwacji. Na szczęście nie mają poważnych obrażeń.

Policja informuje, że kierujący byli trzeźwi. Mundurowi będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.