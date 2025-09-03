Bryjka ze wsi Maniowy, ciasto flisackie ze Sromowiec Wyżnych i gulasz czorsztyński z Listy Produktów Tradycyjnych – tak wygląda menu finału akcji "Pyszne, bo Polskie". Razem z Magdaleną Wojtoń i Maciejem Pałahickim odwiedzamy Małopolskę, by odkrywać, czym smakują Pieniny.

/ Grafika RMF FM

Akcja "Pyszne, bo Polskie" dotarła do finału. Po ośmiu tygodniach kulinarnej podróży po różnych regionach kraju ostatnim przystankiem jest Małopolska. Nasi słuchacze zaprosili nas nad jezioro Czorsztyńskie - w samo serce Pienin. Tutaj kuchnia łączy prostotę góralskich przepisów z bogactwem lokalnej tradycji.

Pierwszy przystanek to wieś Maniowy, gdzie Koło Gospodyń Wiejskich serwuje kulaszę, zwaną też bryjką. To gęsta potrawa na bazie mąki, wody lub mleka, dawniej podstawowe śniadanie pasterzy wypasających owce na halach. Dziś gospodynie przyrządzają ją ze skwarkami, śmietaną albo serem, przypominając, jak smakowała codzienność pienińskich górali.

Obiad ugotujemy i zjemy w Czorsztynie. To tutaj powstaje gulasz czorsztyński - potrawa, która w 2020 roku trafiła na Listę Produktów Tradycyjnych. Przygotowywana z mięsa, kapusty, ziemniaków i aromatycznych przypraw, podawana z kopytkami, jest symbolem pienińskiego dziedzictwa kulinarnego.

Na finał i równocześnie deser wyruszymy do Sromowiec Wyżnych, gdzie króluje ciasto flisackie. Ten domowy wypiek związany jest z kulturą ludzi Dunajca - pojawia się podczas rozpoczęcia sezonu flisackiego czy regionalnych festynów. Postaramy się zdobyć dla Was oryginalny przepis.

Tradycja, smak i folklor - tak kończymy akcję "Pyszne, bo Polskie". W Pieninach kuchnia to coś więcej niż jedzenie - to historia regionu zapisana w prostych, a jednocześnie wyjątkowych daniach. Słuchajcie w RMF FM i dołączcie do nas na naszej pysznej trasie.