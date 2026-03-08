Na Kalatówkach w Tatrach pojawiły się już pierwsze krokusy. Nie wszyscy turyści je wypatrzyli, ale wszyscy na nie czekają. Kalatówki - podobnie jak Polana Chochołowska - pokryte fioletowym dywanem z krokusów to oznaka prawdziwej wiosny. Koniecznie zobaczcie nasze zdjęcia.

/ Maciej Pałahicki / RMF FM

Wiosna kalendarzowa przypada 21 marca, natomiast astronomiczna zaczyna się w momencie równonocy wiosennej, czyli wtedy, gdy dzień i noc trwają mniej więcej tyle samo. Zazwyczaj zdarza się to 20 lub 21 marca. Na oficjalny debiut tej wyczekiwanej pory roku trzeba zatem jeszcze poczekać.

Okazuje się jednak, że wiosna powoli pokazuje swoje oblicze pod Tatrami. Na Kalatówkach pojawiły się już pierwsze krokusy. Ta polana, podobnie jak Polana Chochołowska, pokryta fioletowym dywanem z krokusów, to oznaka prawdziwej wiosny. Udało nam się wypatrzyć pojedyncze, ale to już bardzo dobry znak.

