Dwa tramwaje linii 15 zderzyły się na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło po godz. 14:30. "Jeden pasażer został przewieziony na badania do szpitala. Inne osoby nie skarżyły się na urazy" - powiedziała Barbara Balicka z wrocławskiego MPK. Wytyczono objazdy i uruchomiono komunikację zastępczą.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Materiały prasowe

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Zderzenie tramwajów we Wrocławiu

Dwa tramwaje linii 15 zderzyły się we Wrocławiu w czwartek po godz. 14:30. Do wypadku doszło na pl. Jana Pawła II.

W obu tramwajach podróżowało łącznie ok. 160 osób. "Jeden pasażer został przewieziony na badania do szpitala. Inne osoby nie skarżyły się na urazy" - powiedziała Barbara Balicka z wrocławskiego MPK.

Objazdy i utrudnienia

Wytyczone zostały objazdy - dotyczą one m.in. linii tramwajowych nr 3, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 76, a także autobusów linii nr 122, 127, 132, 144.

Uruchomiono komunikację zastępczą na trasie Wrocław Mikołajów ul. Zachodnia - pl. Jana Pawła II.

Utrudnienia dotyczą także kierowców - tramwaje blokują skrzyżowanie i pl. Jana Pawła II jest nieprzejezdny.



