Autobus zderzył się z tramwajem na skrzyżowaniu alei Jana Kochanowskiego i Różyckiego we Wrocławiu. Wszyscy pasażerowie opuścili pojazdy o własnych siłach.

/ RMF FM

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 14:30. Jak przekazała RMF FM policja, w wypadku poszkodowanych zostało 13 osób.

Na miejscu pracuje sześć zespołów ratownictwa medycznego i siedem zastępów strażackich.

MPK Wrocław informuje, że na drodze występują poważne utrudnienia. Oba pojazdy blokują skrzyżowanie.

Utrudnienia w ruchu

Autobusy kursujące w kierunku Psiego Pola zostały skierowane objazdem przez ul. Piastowską (omijając wyspę centralną ronda Reagana i realizując przystanek pod Dwudziestolatką), Nowowiejską, Jedności Narodowej, mosty Warszawskie do Toruńskiej. Zastępcza komunikacja autobusowa zostaje wycofana z uwagi na brak możliwości przejazdu.

Tramwaje linii 9, 12, 13 i 17 zostały skierowane objazdem w obu kierunkach przez ul. Curie-Skłodowskiej, most Zwierzyniecki i ul. Mickiewicza (13 do pętli Sępolno).

Zadysponowano zastępczą komunikację autobusową w relacji Piastowska - Sępolno - pl. Grunwaldzki.