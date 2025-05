Policjanci z Poznania ustalają personalia mężczyzny, który wczoraj miał się wdać w sprzeczkę i szarpaninę z trzema 13-latkami. Mężczyzna uciekł, gdy nastolatki wezwały na miejsce policję.

Policja szuka mężczyzny, który wdał się w sprzeczkę z nastolatkami / Shutterstock

Szarpanina z nastolatką

Do niepokojącego incydentu doszło wczoraj po południu w rejonie ulicy Ku Dębinie - informuje TVP3 Poznań. Tam trzy 13-latki - dwie obywatelki Ukrainy i Białorusinka natknęły się na mężczyznę poruszającego się na rowerze. Między grupą a mężczyzną doszło do sprzeczki, a później sytuacja eskalowała do szarpaniny między mężczyzną, a jedną z dziewcząt.

Ucieczka przed pojawieniem się mundurowych

Na miejsce została wezwana policja, ale mężczyzna uciekł przed przyjazdem mundurowych.

Nastolatki nie poniosły żadnych obrażeń.

Dalsze kroki w śledztwie

Po konsultacji z prokuratorem nasze czynności prowadzone są pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej, ale chcemy mieć pewność czy nie doszło w tym przypadku do popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym - przekazała w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

13-latki zostaną przesłuchane przed sądem.

Policja poszukuje mężczyzny.