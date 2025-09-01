Nowe fakty w sprawie awantury w szpitalu w Oleśnicy. Działaczka Konfederacji Korony Polskiej Marta Cz. odpowie przed sądem za pozbawienie wolność lekarki Gizeli Jagielskiej - poinformowała prok. Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Działaczka Konfederacji usłyszała zarzut w sprawie lekarki / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W połowie kwietnia ówczesny kandydat na prezydenta RP Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) próbował dokonać "zatrzymania obywatelskiego" w szpitalu w Oleśnicy pracującej tam ginekolożki Gizeli Jagielskiej. Lekarka wykonywała w oleśnickim szpital legalne aborcje. Jagielska, relacjonując wówczas PAP, co wydarzyło się w placówce, powiedziała, że Grzegorz Braun "wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził mi drogę z jakimiś nieznanymi mi ludźmi i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym, nie pozwalając mi wykonywać obowiązków lekarza przez ponad godzinę".

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowe we Wrocławiu. W poniedziałek jej rzeczniczka prok. Karolina Stocka-Mycek poinformowała, że zarzuty w tej sprawie postawiono działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie Cz.

Cz. podejrzana jest o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pozbawiła wolności lekarza ginekolog poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu i wykonywanie obowiązków zawodowych na oddziale ginekologiczno-położniczym oleśnickiego szpitala - podała prok. Stocka-Mycek.

Śledczy zarzucają również działaczce Konfederacji Korony Polskiej, że naruszyła nietykalność cielesną lekarz poprzez jej przytrzymywanie rękami, podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza.

Podejrzana według prokuratury nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień. Cz. grozi do 5 lat więzienia.

W związku z prowadzonym przez wrocławską prokuraturę śledztwem ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar skierował w czerwcu do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi.