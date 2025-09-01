Impreza z okazji 18. urodzin w jednej z miejscowości powiatu lipskiego (woj. mazowieckie) zakończyła się brutalną napaścią. Po ostrej wymianie zdań między sympatykami dwóch zwaśnionych klubów sportowych na miejsce wezwano grupę fanatyków. Ci przyjechali w kominiarkach i pobili cztery osoby.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn

Jak podaje policja, jeden z uczestników imprezy nie krył niezadowolenia z krytycznych komentarzy pod adresem swojego klubu i po słownej kłótni zadzwonił po znajomych związanych ze środowiskiem pseudokibiców. Grupa młodych mężczyzn pojawiła się na miejscu i zaatakowała czworo gości.

Policjanci z Lipska zatrzymali pięciu mieszkańców powiatu w wieku od 18 do 20 lat. Podczas przeszukań ujawniono emblematy klubowe, ochraniacze na szczękę oraz inne przedmioty mogące świadczyć o udziale w ustawkach pseudokibiców. U jednego z zatrzymanych znaleziono również środki odurzające.

Zabezpieczone przedmioty, fot. Policja Lipsko

Zarzuty dla imprezowiczów

Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty pobicia, którego następstwem było narażenie pokrzywdzonych na uszczerbek na zdrowiu. Wobec nich prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi. Dodatkowo jeden z nich usłyszał zarzut posiadania środków odurzających - mówi mł. asp. Karolina Mendyk z komendy w Lipsku.

W związku z tym, że podejrzani są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców, a zachowanie miało związek z przynależnością klubową, wobec podejrzanych zastosowano art. 57a Kodeksu karnego, który przewiduje zaostrzone kary - minimalny wymiar kary wzrasta o połowę. Za udział w bójce lub pobiciu, w którym narażono życie lub zdrowie człowieka, grozi do 3 lat więzienia. Z kolei posiadanie środków odurzających stanowi przestępstwo z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i również zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

