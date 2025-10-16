Personel pomocniczy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu grozi strajkiem. To pokłosie decyzji władz placówki, które chcą przenieść część pracowników - np. salowe czy noszowych do firmy zewnętrznej. Miałoby to pozwolić na bardziej profesjonalne zarządzanie zapleczem.

Martyna Czerwińska / RMF FM

W największym szpitalu na Dolnym Śląsku trwa spór dotyczący outsourcingu działu utrzymania czystości i transportu, który obejmuje ponad 500 pracowników.

Zarząd szpitala chce przekazać te usługi firmie zewnętrznej. Pracownicy obawiają się utraty dodatków i pogorszenia warunków pracy, dlatego protestują, organizując pikiety i planując strajk ostrzegawczy.

Studenci Uniwersytetu Medycznego solidaryzują się z pracownikami, podkreślając, że outsourcing może obniżyć jakość usług i bezpieczeństwo pacjentów.

Spór w największym szpitalu na Dolnym Śląsku trwa już od lipca. Wtedy zarząd szpitala zapowiedział, że dział utrzymania czystości i higieny, a także transportu wewnątrzszpitalnego zostanie przeniesiony do firmy zewnętrznej. Chodzi o ponad 500 osób: salowe, ale też o sanitariuszy, czy noszowych. Ówczesny dyrektor szpitala przy ulicy Borowskiej - Marcin Drozd napisał w oświadczeniu, że zadecydowały o tym analizy ekonomiczne. Dzięki temu rozwiązaniu w ciągu najbliższych czterech lat zaoszczędzimy od 18 do 20 milionów złotych rocznie. Te środki w całości wrócą do pacjentów - w postaci skróconych kolejek, dokładniejszych badań, dostępu do innowacyjnych terapii i większego komfortu leczenia - argumentował dyrektor. Decyzja wzbudziła jednak mocny sprzeciw zespołu.

90 proc. z nas pracowało dla firm zewnętrznych i doskonale wiemy, jak to wygląda. Obiecuje nam się utrzymanie etatów na tym samym poziomie, ale nikt nam nie zagwarantował, że dostaniemy wszystkie dodatki, które przysługują nam teraz: wczasy pod gruszą, dodatkowe pieniądze za dyżury nocne, czy dni świąteczne, stracimy jesienno-zimowy dodatek - powiedziała reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej jedna z inicjatorek protestów, Hanna Piaszczyńska, która na co dzień pracuje jako salowa. Szpital podkreśla, że podstawowym warunkiem przejęcia pracowników jest zachowanie dotychczasowych zasad wynagradzania i zabezpieczenie stabilnych form zatrudnienia. Zwycięska firma ma zostać wyłoniona na drodze przetargu.

Były pikiety, będzie strajk?

Pracownicy postanowili protestować. Przed szpitalem odbyły się już dwie pikiety. W budynku pojawiły się też ulotki zachęcające do udziału w tych wydarzeniach.

Wszystkie materiały i banery zostały usunięte, chociaż inne nie przeszkadzają zarządowi. Kładliśmy je w miejscach, gdzie nie przeszkadzały nikomu: na stolikach, w poczekalniach, ale nie damy sobie zamknąć ust - mówi Hanna Piaszczyńska.

Rzecznik szpitala wyjaśnia, że to wynika z zasad panujących każdej publicznej placówki ochrony zdrowia. "Przestrzeń szpitala jest miejscem, gdzie istnieje obowiązek, by zachować pełną neutralność i komfort przebywania naszych pacjentów, ich najbliższych i personelu. W przypadku gdy ktoś bez uzyskania odpowiedniej zgody decyduje się na zamieszczenie elementów lub ogłoszeń, które naruszają te normy lub prawo, ochrona i osoby dbające o porządek są zobligowane do uporządkowania przestrzeni" - wyjaśnia w mailu do naszej redakcji Tomasz Król.

Jak ustaliła nasza reporterka szpital nie zamierza się też wycofać ze swojej decyzji o przekazaniu pracowników pod skrzydła zewnętrznej firmy. Proces będzie nadal kontynuowany - zapowiada Monika Kowalska z Uniwersytetu Medycznego, który jest organem zarządzającym placówką.

Pracownicy nie zamierzają się poddać. Jesteśmy najmniej wykształconą grupą, więc myśleli, że pójdzie im z nami łatwo, ale my już nie mamy nic do stracenia, będziemy walczyć do końca. Jeśli nie wycofają się z tego pomysłu zorganizujemy 2-godzinny strajk ostrzegawczy - uprzedza Hanna Piaszczyńska.

Martyna Czerwińska

Studenci murem za pracownikami

Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu postanowili wesprzeć protestujących. 171 osób podpisało się pod listem otwartym do zarządu szpitala.

"Popieramy postulaty pracowników niemedycznych i związków zawodowych i apelujemy o odstąpienie od przetargu oraz pozostawienie działu pod zarządem Szpitala. To kwestia zawodowej solidarności i wspólnoty szpitalnej, ale także, a może przede wszystkim, bezpieczeństwa i dobra pacjentów. Badania sprawdzające wpływ outsourcingu na jakość oferowanych usług wykazują obniżenie standardu wykonywanych usług, jak i zwiększenie zagrożenia epidemiologicznego na terenie szpitala. Żadna oszczędność nie powinna być osiągana kosztem zdrowia pacjentów i bezpieczeństwa funkcjonowania szpitala. Wcześniejsze przykłady outsourcingu na terenie innych wrocławskich szpitali kończyły się fiaskiem z dokładnie tego powodu - jakość oferowanych usług spadała po przeniesieniu ich do zewnętrznych wykonawców".

Studenci podnoszą też argumenty dotyczące wynagrodzenia i warunków pracy. "Jako przyszli medycy wiemy, jak wiele zależy od pracy salowych, noszowych i reszty personelu pomocniczego. To zawody kluczowe dla pracy szpitala i niepokoi nas próba degradacji ich do roli 'pracowników zewnętrznych' - piszą w podsumowaniu.

List został dziś wysłany do zarządu szpitala. Przypomnijmy, że wczoraj odwołany został dyrektor szpitala - Marcin Drozd. Internista i kardiolog pełnił tę funkcję od 2023 roku. Protestujący widzieli w tym kroku nadzieję na nadchodzące zmiany - wycofanie się z pomysłu o outcorcingu, jednak Uniwersytet Medyczny zapewnia, że decyzja o odwołaniu nie ma związku z konfliktem na linii szpital-pracownicy. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.