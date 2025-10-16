Prokuratura uzyskała już wstępne wyniki sekcji zwłok trójki ofiar zamordowanych w Barcicach koło Starego Sącza. W środę nad ranem w jednym z domów znaleziono zwłoki trzech osób. To członkowie jednej rodziny. Jak poinformowała prokuratura w Nowym Sączu, doszło do potrójnego zabójstwa. Jak zginęły ofiary?

Potrójne zabójstwo w Barcicach / Grzegorz Momot / PAP

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Maciecj Pałahicki, prokuratura uzyskała już wstępne wyniki sekcji zwłok trójki ofiar zamordowanych w Barcicach koło Starego Sącza. Prokuratura na razie jednak nie chce ich ujawniać.

Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn, dziś po południu przesłuchany będzie zatrzymany 25-latek, który jest podejrzewany o zabójstwo swojej matki i dwóch krewnych.

Niewykluczone, że wtedy usłyszy zarzuty.



Makabra koło Nowego Sącza

W środę rano w miejscowości Barcice koło Starego Sącza (woj. małopolskie) odnaleziono ciała trzech osób - kobiety w wieku 52 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat. Ofiary były ze sobą spokrewnione. Prokuratura potwierdziła, że doszło do potrójnego zabójstwa.

W związku ze sprawą poszukiwany był 25-letni syn jednej z ofiar. Mężczyzna został odnaleziony przez policję w jednym z pustostanów i zatrzymany. Według ustaleń śledczych, to właśnie on jest podejrzewany o dokonanie zbrodni. Wcześniej w domu, w którym doszło do tragedii, wielokrotnie interweniowała policja z powodu agresywnego zachowania 25-latka.

Na miejscu cały czas pracują prokuratorzy i policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady. Ciała ofiar zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. Mieszkańcy Barcic są wstrząśnięci tragedią, choć - jak przyznają - w rodzinie już wcześniej dochodziło do niepokojących sytuacji.