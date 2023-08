To kolejny rok, kiedy polska filia Hogwartu otwiera swoje podwoje dla wszystkich, którzy pragną zajrzeć do świata magii i czarodziejstwa. Festiwal Czarodziejem być - Szkoła Magii odbędzie się w weekend 18-20 sierpnia. Data nie jest przypadkowa. Początek Szkoły Magii wypada dwa dni po nowiu. Początek nowego cyklu księżycowego jest doskonałym czasem na wprowadzenie magii do rzeczywistości. Według magów, wschodzący sierp księżyca powoduje u ludzi wyostrzenie zmysłów i wyzwolenie energii.